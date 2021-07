تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن الإصدار التجريبي من تحديث One UI 4.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن الإصدار التجريبي من تحديث One UI 4.0 الذي يتوفر الآن لمستخدمي هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus وأيضاً Galaxy S21 Ultra.

يرتكز الإصدار التجريبي من تحديث One UI 4.0 على نظام تشغيل Android 12، ويتوفر لسلسلة Galaxy S21 في البداية، كما تم تأكيد التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج لن تقدم One UI 3.5 لتنتقل مباشرة إلى تحديث One UI 4.0.

ولقد بدأت سامسونج في توجيه الدعوات لمستخدمي هواتف Galaxy S21 للتسجيل لبدء تجربة الإصدار التجريبي من One UI 4.0، إلا أن الإصدار التجريبي سيتوفر في الوقت الراهن للمستخدمين في سوق كوريا الجنوبية.

يذكر أن سامسونج لم تحدد موعد لبدء دفع الإصدار التجريبي، أيضاً لم تؤكد على الوقت المقرر للإنتقال من الإصدار التجريبي إلى الإصدار الثابت، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط لتحديد هذه التفاصيل بعد الكشف عن المشكلات التي تواجه التحديث في البداية والعمل على تصحيح هذه المشكلات.

