شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستأجر فريق تطبيق "الملخص الاخباري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر موجة الاستحواذ الأخيرة على تويتر ، حيث أعلنت الشركة أنها استحوذت على الفريق من مجمع الأخبار وملخص موجز التطبيق.

وتم إطلاق الشركة الناشئة من مهندسي Google السابقين في العام الماضي لتقديم تطبيق ملخص إخباري قائم على الاشتراك يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بدورة الأخبار، بما في ذلك التحميل الزائد للمعلومات وتحيز الوسائط والخوارزميات التي عززت التفاعل على دقة الأخبار حسبما نقل موقع TechCrunch.

ورفض تويتر مشاركة شروط الصفقة.

في حين أن مشروع بريف الطموح لإصلاح استهلاك الأخبار أظهر الكثير من الأمل، فقد يكون نموه قد أعيق بسبب نموذج الاشتراك الذي اعتمده، يتطلب التطبيق التزامًا قدره 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، على الرغم من عدم وجود سحب لاسم العلامة التجارية لمنفذ إخباري أكثر تقليدية، للمقارنة يبلغ الاشتراك الرقمي الأساسي لـ New York Times حاليًا 4 دولارات أمريكية فقط في الأسبوع للسنة الأولى من الخدمة وذلك بفضل العرض الترويجي.

ويقول تويتر إن فريق الشركة الناشئة، الذي يضم أيضًا موظفين اثنين آخرين، سينضمون إلى مجموعة Experience.org في تويتر حيث سيعملون في المجالات التي تدعم المحادثة العامة على تويتر، بما في ذلك Twitter Spaces و Explore.

في حين أن تويتر لن يدخل في تفاصيل ما قد تتضمنه هذه المهام ، فقد أخبرت الشركة TechCrunch أنها تأمل في الاستفادة من خبرة المؤسسين من خلال Brief لبناء وتسريع المشاريع في كلا المجالين.

الاستكشاف بالطبع هو قسم "الأخبار" في تويتر، حيث يتم تجميع أهم الأخبار عبر الفئات جنبًا إلى جنب مع الموضوعات الشائعة. ولكن ما تفتقر إليه حاليًا هو نهج شامل لتلخيص الأخبار وصولاً إلى الحقائق الأساسية وتقديم التوازن كما قدم تطبيق Brief. بدلاً من ذلك تتضمن عناصر أخبار Twitter عنوانًا رئيسيًا ووصفًا موجزًا ​​للقصة، متبوعًا بتغريدات بارزة.

ومن الممكن أيضًا تخيل نوع من المنتجات التي تركز على الأخبار المضمنة في خدمة الاشتراك الخاصة بتويتر، Twitter Blue - ولكن هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة.

وتقول Twitter إنها تواصلت بشكل استباقي مع Brief مع عرضها. كجزء من إستراتيجيتها الحالية للاندماج والاستحواذ، تسعى الشركة لاكتساب المواهب التي ستكمل فرقها الحالية وتساعد على تسريع تطوير منتجاتها.

على مدار العام الماضي قام Twitter بتوظيفات مماثلة، بما في ذلك تلك الخاصة بخدمة القراءة الخالية من الإلهاء Scroll ، وتطبيق البودكاست الاجتماعي Breaker ، وتطبيق مشاركة الشاشة الاجتماعية Squad ، ومنصة تكامل API Reshuffle. كما اشترت منتجات مثل منصة الرسائل الإخبارية Revue ، والتي تم دمجها مباشرة، حتى أن الشركة أجرت محادثات استحواذ مع Clubhouse و ShareChat في الهند، والتي كان من الممكن أن تكون صفقات اندماج واستحواذ أكبر بكثير.

قال "أندريا وأنا أسست موجزًا ​​لبناء الأخبار التي عززت خطابًا صحيًا، والتزام تويتر الحقيقي بتحسين المحادثة العامة أمر ملهم للغاية"، وأضاف: "بينما لا يمكننا مناقشة تفاصيل الخطط المستقبلية، فإننا على ثقة من أن تجربتنا في الملخص ستساعد في تسريع العديد من الأشياء المثيرة التي تحدث في Twitter ".

قال هوبز إن الفريق لا يزال متفائلاً بشأن مستقبل الصحافة المدفوعة أيضًا، حيث أوضح موجز أن بعض العملاء سيدفعون مقابل تجربة إخبارية جديدة ومحسنة.

وعلّق إيليا كيرنوس، الشريك المؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في SignalFire ، الذي دعم موجزًا ​​في المرحلة الأولية: "كان موجزًا ​​رائدًا في رؤية جديدة للصحافة، ركز على تزويدك بالأخبار التي تحتاجها فقط بدلاً من قدر ما تستطيع تحمله"، "هذا الاحترام لقرائها جعل SignalFire فخورة بدعم المؤسسين نيك هوبز وأندريا هيوي، اللذين ينقلان هذه الفلسفة إلى المصدر الرئيسي للأخبار العاجلة - تويتر."

وحتى الآن جمعت Brief مليونًا من التمويل الأولي من SignalFire وحفنة من المستثمرين الملائكة ، بما في ذلك Sequoia Scouts مثل David Lieb و Maia Bittner و Matt Macinnis.

نتيجة لصفقة اليوم ستنهي باختصار تطبيق الاشتراك الخاص بها في 31 يوليو، وتقول الشركة إنها ستنبه قاعدة مستخدميها الحاليين اليوم عبر إشعار بإغلاقها المرتقب، لكن التطبيق سيبقى في متجر التطبيقات يقدم ميزات جديدة تسمح المستخدمين لاستكشاف أرشيفاته.