شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون "كبسولة زمنية لنقل البيانات الرقمية لورثة الأشخاص بعد وفاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مجموعة من المطورين والمبرمجين الروس، تطوير "كبسولة زمنية" بهدف نقل البيانات الرقمية للأشخاص إلى ورثتهم بعد وفاتهم، عن طريق تقنية يطلق عليها اسم "blockchain" من أجل تصميم "كبسولة زمنية" ستحمل معها بيانات ومعلومات الأشخاص الرقمية إلى الورثة وتجعلها متاحة عند الحاجة.

"كبسولة الزمن" ستسمح للتخزين الآمن للبيانات والأصول الرقمية الخاصة بالأشخاص، مثل كلمات المرور على الشبكات التواصل الاجتماعي ومفاتيح محافظ "البيتكوين" ونقلها إلى الأحفاد أو الورثة بعد سنوات، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشروع ضمن فعاليات "أرخبيل 2121" في مدينة فيليكي نوفجورود الروسية، وفقا لمبادرة التكنولوجيا الوطنية.

ومن جهته قال مدير المشروع دميتري إيزفكوف، إنه في الوقت الحالي، يقوم المطورون بإنشاء موقع خاص بالخدمة، حيث يمكن للمستخدمين تخزين المعلومات الضرورية في شكل مشفر بشرط نقلها إلى أشخاص محددين بعد فترة زمنية معينة.

وسيتم تخزين البيانات المشفرة على بطاقات "SberCloud" ونسخها إلى مواقع أخرى، عند الحاجة، ويقدر الحجم التقريبي للاستثمارات في التنمية ضمن هذا المشروع بحوالي 3 ملايين روبل.