سوني تطلق كاميرا بـ”ميزات ثورية” مخصصة لمدوني الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”سوني“ اليابانية، عن إطلاق كاميرا الفيديو ”ZV-E10“ ذات العدسة القابلة للتبديل التي تم تصميمها خصيصاً لمدوني الفيديو. وتأتي هذه الكاميرا بعد عام واحد من إطلاق كاميرا ”ZV-1“ ذات عدسة ثابتة.

وتشبه الكاميرا في الأساس كاميرا ”Alpha 6400“ مع إزالة بعض الميزات لتشغيل أبسط ولتناسب المبتدئين، وإضافة بعض الميزات المركزية لمدوني الفيديو.

بالنسبه للمواصفات، تحتوي الكاميرا على نفس مستشعر ”APS-C“ بدقة 24.2 ميغابكسل الذي تستخدمه سوني في كاميرات سلسلة ”a6000“ منذ عدة سنوات حتى الآن، كما أنه قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ”4 K“ بمعدل يصل إلى 30 إطارا في الثانية بمعدل 4: 2: 0 بمعدل 8 بت.

كما تدعم الكاميرا التصوير في ملفات تعريف باستخدام ”S-Log2“ و ”S-Log3“ و ”HLG“ لالتقاط نطاق ديناميكي أوسع، وقد تم استبدال الشاشة القابلة للإمالة في كاميرا ”a6400“ بشاشة مفصلية جانبية تنقلب وتتحول إلى الاتجاه الآخر، كما تحتوي على مفتاح بسيط للتبديل بين الصور الثابتة والأفلام ووضع الفيديو بالحركة البطيئة، ولن تأتي الكاميرا مزودة بفلاش.

وتأتي الكاميرا بزر تسجيل فيديو بارز في الجزء العلوي، مما يسهل بدء التسجيل، ويمكنك الآن التحكم في التكبير والتصغير على العدسات باستخدام آليات التكبير والتصغير الآلية باستخدام مفتاح منزلق حول زر الغالق.

وفي الأعلى، تتميز بميكروفون استريو كبير ويمكنك أيضا الحصول على كاتم صوت للرياح، كما تحتوى على منافذ مخصصة للميكروفون وسماعات الرأس للمراقبة، وتم استبدال منفذ ”microUSB“ في كاميرا ”a6400“ بمنفذ ”USB-C“.

من حيث الحجم، فإن الكاميرا أصغر من أي من كاميرات السلسلة ”A6000″، حيث يبلغ وزنها 343 غراما، وتفتقر إلى عدسة الكاميرا الإلكترونية، لكنها أول كاميرا من دون مرآة من سوني مع شاشة قابلة للتبديل بالكامل، وهو مطلب أساسي على أي كاميرا لمدوني الفيديو هذه الأيام.

بالنسبة لعمر البطارية، تدعي سوني أنه يمكنك التصوير لمدة 80 دقيقة بشحنة واحدة أو التقاط نحو 440 صورة، ومع الهيكل الصغير، تحتوي على فتحة بطاقة ”SD“ واحدة وتدعم فقط سرعات ”UHS-I“، ليست مثالية لالتقاط الصور المتتالية، ولكنها جيدة لمعدلات بيانات الفيديو ”XAVC“ المنخفضة نسبيا من سوني.

وستتوفر كاميرا ”ZV-E10“ باللونين الأسود أو الأبيض بحلول نهاية شهر أغسطس/آب المقبل بتكلفة 700 دولار للجسم دون العدسة، لكن إذا أردت الحصول عليها مع عدسة التكبير والتصغير القوية من سوني بقياس 16-50 مم بفتحة 3.5/5.6 ملليمتر فستبلغ تكلفتها 800 دولار.