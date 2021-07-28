تكنولوجيا: سوني تطلق كاميرة ZV-E10 بعدسات قابلة للتبديل لمدوني الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني النقاب عن كاميرة ZV-E10 التي تنطلق بعدسات قابلة للتبديل والتي تستهدف مدوني الفيديو وتأتي بسعر يبدأ من 700 دولار.

تتميز كاميرة ZV-E10 بمستشعر APS-C بدقة 24.2 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته الذي قدم في سلسلة a6000، وتدعم كاميرة ZV-E10 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية، مع 4:2:0 بعمق 8 بت.

كما تدعم كاميرة ZV-E10 تصوير بتنسيق S-Log2 وS-Log3 وأيضاً HLG، مع تصوير بإطار ديناميكي واسع، أيضاً تضم الكاميرة شاشة معلقة بفواصل جانبية، والتي تدعم اللمس وتدعم أيضاً التدوير لتصوير السيلفي، كما تدعم الكاميرة بviewfinder، حيث لا تتضمن الكاميرة viewfinder إلكتروني.

أيضاً تتميز كاميرة ZV-E10 بنمط dial، لدعم التبديل بين أنماط الفيديو، والصور الثابتة، التصوير بالحركة البطيئة، مع نمط للفيديو، كما تم إزالة الفلاش.

كما تأتي الكاميرة بزر في الجزء العلوي لتسجيل الفيديو، لدعم بدء التسجيل بسلاسة، أيضاً تأتي الكاميرة بضوء أمامي يكشف عن تشغيل الكاميرة مع حلقة باللون الأحمر تحيط ب viewfinder.

أيضاً تدعم الكاميرة التحكم في ميزة التكبير والتصغير عن طريق زر منزلق حول زر المصراع، وتضم ZV-E10 ميكرفون ستريو كبير الحجم في الجزء العلوي، مع كاتم لصوت الرياح في محتوى الصندوق.

وتأتي ZV-E10 بمنافذ للميكروفون والسماعات، مع منفذ USB-C، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة في نهاية شهر أغسطس بسعر يبدأ من 700 دولار.

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