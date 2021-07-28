تكنولوجيا: ZTE تكشف عن سماعات LiveBuds Pro وZTE Buds اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE مؤخراً عن إصدارات الشركة الجديدة من الساعات اللاسلكية LiveBuds Pro وZTE Buds.

كشفت ZTE مؤخراً عن هاتف Axon 30 5G الذي انطلق بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، كما قدمت خلال الحدث جيل جديد من السماعات اللاسلكية يشمل ZTE Buds وLiveBuds Pro، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بتصميم يحاكي AirPods، مع تصميم مستطيل لحافظة الشحن.

من جانب أخر تأتي سماعة LiveBuds Pro بتصميم داخل الأذن، مع رأس للسماعة مصمم من السيليكون قابلة للتعديل، كما تتميز الحافظة بتصميم دائري.

وتتميز كل جهة من سماعة ZTE Bud بوزن 3.4 جرام، كما تأتي بتصميم مقاوم للتعرق، وتدعم إلغاء الضوضاء في المكالمات، وتضم الحافظة بطارية بقدرة 500 mAh، بينما تأتي سماعة LiveBuds Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع 3 من الميكرفونات في كل جهة من السماعة.

كما تدعم السماعة مقاومة الماء والتعرق، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع الحافظة.

ومن المقرر أن تتوفر سماعات ZTE Buds وLiveBuds Pro بألوان الأسود والأبيض، على أن تنطلق سماعة ZTE Buds بسعر 26 دولار، بينما تأتي سماعة LiveBuds Pro بسعر 54 دولار.

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