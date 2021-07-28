تطوير إحدى أكثر الخدمات شعبية على «انستجرام»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي عن تطويرإحدى الخصائص الموجودة الأكثر شعبية بين المستخدمين.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن شركة "فيس بوك" المسئولة عن تطبيق "إنستجرام"، قالت إن تطبيقها سيزيد من طول مقاطع الفيديو المعروفة بـ Reels.

وأوضحت الوكالة أن التطبيق سيزيد مدة هذه الفيديوهات من 30 ثانية إلى دقيقة، لتسمح للمستخدمين بحرية أكبر في إنشاء المقاطع المصورة.

يشار إلى أن خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الـ Reels، تم إطلاقها الصيف الماضي، وهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق "تيك توك" عن تطوير ميزة تسمح بتحميل مقاطع فيديو طويلة.