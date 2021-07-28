شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة لمنشئى المحتوى على تيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok عن عدد كبير من ميزات الفيديو المباشر الجديدة القادمة إلى منصة تطبيقات الفيديو الشهيرة لكل من المبدعين والمشاهدين، بما في ذلك "الأحداث" المجدولة، ودعم الصورة داخل الصورة لنظامي التشغيل iOS و Android ، والبث المباشر الجماعي مع مستخدمين اثنين، يأتى ذلك فى إطار جهود الشركة المتزايدة لدفع المستخدمين إلى إنشاء مقاطع فيديو مباشرة ومشاهدتها حسبما نقل موقع The verege.

تعمل الكثير من الميزات الجديدة على جعل النظام الأساسي المباشر لـ TikTok على قدم المساواة مع خدمات الفيديو الحية الأخرى، مما يضيف قدرة المبدعين على جدولة البث مقدمًا (والذي يطلق عليه TikTok "حدث مباشر") يمكن للمشاهدين التسجيل وتلقي الإشعارات بشأنه، سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من إضافة مؤقتات للعد التنازلي إلى مقاطع فيديو TikTok العادية في شكل ملصق للمساعدة في الترويج لعمليات البث القادمة أيضًا.

الجديد أيضًا هو القدرة على استضافة بث مباشر مع شخص آخر (على الرغم من تقارير TechCrunch أن TikTok تختبر تدفقات مشتركة أكبر للمستقبل أيضًا).

وتعمل TikTok أيضًا على توسيع نطاق طرح ميزة الأسئلة والأجوبة المعلنة بالفعل لمقاطع الفيديو الحية لتسهيل تفاعل المضيفين مع المشاهدين في منتصف البث، على نفس المنوال، تضيف TikTok خيارات جديدة لتصفية التعليقات لحظر كلمات رئيسية محددة من المحادثات المباشرة، والقدرة على تعيين الوسطاء الذين يمكنهم حظر وكتم صوت المشاهدين الذين يسيئون التصرف.

تسهل الشركة العثور على مجموعات البث المباشر وتصفحها باستخدام زر "مباشر" مخصص بدأ بالفعل في نشره في خلاصات المشاهدين، يدعم TikTok أيضًا أوضاع الصورة في الصورة لنظامي iOS و Android ، مما يسمح لك بمواصلة مشاهدة البث المباشر لـ TikTok حتى عندما لا تكون في التطبيق.

لا تزال ميزات البث المباشر في TikTok جديدة نسبيًا، لا سيما بالمقارنة مع الدعائم الأساسية في الصناعة مثل YouTube أو Instagram ، ولكن الميزات الجديدة التي يتم طرحها اليوم من شأنها أن تساعد منصة الفيديو الاجتماعي على المنافسة بشكل أفضل في المستقبل.