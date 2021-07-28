تكنولوجيا: إيرادات إعلانات جوجل تتخطى 50 مليار دولار بنسبة 69% خلال 3 أشهر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ألفابت المالكة لـ جوجل، عملاق محركات البحث فى العالم، تحقيق إيرادات وأرباح فصلية قياسية بفضل قفزة فى الإنفاق على الإعلانات وسط طفرة في تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن إيرادات ألفابت من الإعلانات على جوجل ارتفعت بنحو 69% فى الربع الثانى من العام الجارى إلى 50.44 مليار دولار.

وقفزت إيرادات إعلانات الفيديو على منصة يوتيوب بـ83.7% على أساس سنوى إلى 7 مليارات دولار فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى 30 يونيو، مع استمرار المعلنين فى استخدام الموقع للوصول إلى المشاهدين فى المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وبلغت الأرباح فى الربع الثانى 18.5 مليار دولار متجاوزة المستوى القياسى السابق البالغ 17.9 مليار دولار الذى سجلته فى الربع الأول.