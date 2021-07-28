الكشف عن موعد إطلاق سامسونغ لهاتف “Galaxy Tab S8 Ultra”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - كشفت تقارير تقنية، عن استعداد شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ لإطلاق هاتف “ Galaxy Tab S8 Ultra“ جنبا إلى جنب مع سلسلة ”Galaxy S22“ في الربع الأول من عام 2022، وفق تقرير جديد.

وكشف تقرير نشره المسرب الموثوق “ Ice Universe“ صاحب حساب ”UniverseIce“ على ”تويتر“، المزيد من التفاصيل حول سلسلة الأجهزة اللوحية الرئيسة المقبلة من سامسونغ ”Galaxy Tab S8“.

وأشار التقرير إلى أن جهاز ”Tab S8 Ultra“ سيحزم بطارية عملاقة سعة ”11،550 lggd Hlfdv“ وسيعمل بواجهة مستخدم ”One UI 4.0″، إستنادا إلى نظام ”Android 12“.

ومن المتوقع أن يحتوي جهاز ”Galaxy Tab S8 +“ على بطارية سعة 1090 مللي أمبير ، وسيتم تشغيله بواسطة معالج ”Snapdragon 888“.

ووفقا للتسريبات السابقة، فإن سلسلة ”Tab S8“ ستجلب بالفعل ثلاثة أجهزة متميزة مع شاشة ”LCD“ بحجم 11 بوصة، ومعدل تحديدث مرتفع يبلغ 120 هرتزا.

وسيأتي جهاز ”Tab S8“ بشاشة ”LCD“ ، كما سيحزم ببطارية ضخمة تبلغ 8000 مللي أمبير في الساعة، وسيحتوي جهاز ”S8 +“ على شاشة ”OLED“ مقاس 12.4 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتزا.

أما ”Galaxy Tab S8 Ultra“ فسيأتي بشاشة كبيرة مقاس 14.6 بوصة، ومن المفترض أن يتم إطلاق سلسلة ”Galaxy S22 و Tab S8“ في الربع الأول من عام 2022.

على صعيد آخر، كشفت تقارير جديدة أن العملاق الكوري الجنوبي تواصل إنتاج هاتف ”Galaxy S21 FE“ الذي من المقرر طرحه في سبتمبر/ أيلول المقبل، أي بعد عام واحد بالضبط من الكشف عن النموذج الأصلي.

يأتي ذلك بعد أن زعمت تقارير سابقة أن شركة سامسونغ علقت العمل على هاتف ”Galaxy S21 FE“ بسبب نقص إمدادات أشباه الموصلات.

وبالنسبة للمواصفات، سيستهدف الجهاز الجديد جمهور الشباب، حيث يتوفر الهاتف الذكي بأربعة ألوان مثيرة للاهتمام، بما في ذلك الرمادي والأزرق والأرجواني والأخضر.

كما سيدعم الهاتف تقنية “ IP68″ المضادة للمياه والغبار، وسيأتي بمنفذ لبطاقة “ SIM“ لأسفل، ولكن من المتوقع أن يستغني الهاتف عن مقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

وبالنسبة للشاشة، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على شاشة من نوع ”AMOLED“ مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا، وسيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج ”Exynos 2100 SoC“.