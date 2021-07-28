رغم كورونا.. عمالقة التكنولوجيا تحقق أرباحا قياسية فاقت التوقعات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - رغم استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، إلا أن ذلك لم يمنع شركات التكنولوجيا العملاقة من تحقيق إيرادات قياسية.

وسجلت شركات التكنولوجيا الأمريكية أرباحا قياسية، بينما تجاوزت الإيرادات التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مايكروسوفت

وقالت شركة مايكروسوفت الثلاثاء، إن إيراداتها ارتفعت 21.3% على أساس سنوي إلى 46.15 مليار دولار في الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 44.24 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 16.46 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، أو 2.17 دولار للسهم مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.92 دولار للسهم.

آيفون يدعم أبل

أما شركة ابل الأمريكية، فأعلنت عن إيرادات وأرباح فصلية تتجاوزان توقعات المحللين بفضل إقبال المستهلكين على شراء أحدث نسخ من هواتفها آيفون 5جي وقفزة للاشتراكات في خدمات الشركة.

ومدفوعة بمبيعات أفضل من المتوقع لهواتف آيفون، ارتفع إجمالي إيرادات أبل 36.4% على أساس سنوي إلى 81.43 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 73.30 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 21.74 مليار دولار، أو 1.30 دولار للسهم، متجاوزة التقديرات البالغة 1.01 دولار للسهم.

وجاء أقوى نمو لمبيعات أبل من الصين حيث قفزت بنسبة 58% إلى 14.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران.

وقالت أبل إن مبيعاتها من هواتف آيفون بلغت 39.57 مليار دولار، مرتفعة حوالي 50% عن مستواها قبل عام ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

الإعلانات تقود أرباح ألفابت

أما ألفابت المالكة لجوجل فكشفت عن إيرادات وأرباح فصلية قياسية بفضل قفزة في الإنفاق على الإعلانات وسط طفرة في تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وقالت ألفابت إن إيراداتها من الإعلانات على جوجل زادت حوالي 70% في الربع الثاني من العام إلى 50.44 مليار دولار.

ووفقا لرويترز، قفزت إيرادات إعلانات الفيديو على يوتيوب 83.7% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مع استمرار المعلنين في استخدام الموقع للوصول إلى المشاهدين في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وزاد إجمالي إيرادات أكبر مزود لمحركات البحث على الإنترنت وإعلانات الفيديو 61.6% إلى 61.88 مليار دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط توقعات وول ستريت البالغ 56.16 مليار دولار.

وبلغت الأرباح في الربع الثاني 18.5 مليار دولار متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار الذي سجلته في الربع الأول.