تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لساعة Oppo Watch 2 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oppo مؤخراً ساعتها الذكية Oppo Watch 2، ولقد انطلق مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يستعرض فتح الصندوق للساعة الذكية.

قدمت Oppo ساعة Oppo Watch 2 الذكية باثنان من الأحجام 42 و46مم، حيث تنطلق الساعة الذكية للسوق الصيني بدءاً من شهر أغسطس، إلا أن مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت أوضح تفاصيل فتح الصندوق قبل إنطلاقها رسمياً للأسواق.

وتظهر الساعة الذكية في مقطع الفيديو بسوارة من السيليكون، كما يتضمن محتوى الصندوق قاعدة للشحن مع كابل.

ومن المقرر أن يتم إقتران الساعة الذكية بالهاتف في البداية، حيث يؤكد مقطع الفيديو على أن عملية الإقتران تتميز بخطوات سلسلة.

ويأتي الإصدار الأكبر من الساعة الذكية بشريحة eSIM، والتي تدعم المستخدم في تلقي وإجراء الإتصالات، بينما تتوفر شريحة eSIM بشكل إختياري في النموذج المميز بحجم 42 إنش.

كما تتوفر الساعة الذكية بنموذج يدعم الإتصال بالبلوتوث فقط، ومن المقرر أن تتوفر Oppo Watch 2 للحجز المسبق الآن في السوق الصيني عبر Tmall و JD، على أن تنطلق رسمياً في 6 من أغسطس.

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