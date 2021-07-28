شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. طريقة تغيير حجم النص لكل تطبيق في iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعيين iOS15 لإدخال العديد من التغييرات والميزات الجديدة على أجهزة أيفون، حيث توجد ميزات مثل إعدادات الخصوصية الجديدة ووضع التركيز وما إلى ذلك في أعلى القائمة، ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تحتاج إليها، وتعد القدرة على تغيير حجم النص بشكل منفصل لكل تطبيق إحدى هذه الميزات.

وإذا كنت تتساءل عن مكان العثور عليها وكيفية استخدام هذه الميزة ، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة: لكن لاحظ أن الميزة متوفرة في نظام التشغيل iOS 15 ، لذا لاستخدامها، ستحتاج إما إلى تثبيت الإصدار التجريبي العام (تعرف على كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 15 على جهاز iPhone الخاص بك) أو انتظار الإصدار الرسمي.

1. افتح الإعدادات وتوجه إلى خيار مركز التحكم.

2. الآن، انقر فوق المزيد من عناصر التحكم وابحث عن حجم النص واضغط على علامة "+" بجواره مباشرةً.

3. بعد ذلك، ستتم إضافة خيار حجم النص إلى مركز التحكم.

4. الآن، افتح التطبيق الذي تريد تغيير حجم النص الخاص به.

5. اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى لإظهار مركز التحكم واختر خيار حجم النص.

6. ستظهر واجهة مستخدم جديدة تعرض مفتاح تبديل في الأسفل وواجهة مستخدم قابلة للتمرير لضبط حجم النص.

7. تأكد من ضبط مفتاح التبديل على اسم التطبيق (مثل Facebook فقط) واضبط حجم النص عن طريق التمرير لأعلى ولأسفل.

8. بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر في أي مكان واخرج من مركز التحكم معًا، سيتم تغيير حجم نص التطبيق.