شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. طريقة تغيير حجم النص لكل تطبيق في iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر
لكن لاحظ أن الميزة متوفرة في نظام التشغيل iOS 15 ، لذا لاستخدامها، ستحتاج إما إلى تثبيت الإصدار التجريبي العام (تعرف على كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 15 على جهاز iPhone الخاص بك) أو انتظار الإصدار الرسمي.
1. افتح الإعدادات وتوجه إلى خيار مركز التحكم.
2. الآن، انقر فوق المزيد من عناصر التحكم وابحث عن حجم النص واضغط على علامة "+" بجواره مباشرةً.
3. بعد ذلك، ستتم إضافة خيار حجم النص إلى مركز التحكم.
4. الآن، افتح التطبيق الذي تريد تغيير حجم النص الخاص به.
5. اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى لإظهار مركز التحكم واختر خيار حجم النص.
6. ستظهر واجهة مستخدم جديدة تعرض مفتاح تبديل في الأسفل وواجهة مستخدم قابلة للتمرير لضبط حجم النص.
7. تأكد من ضبط مفتاح التبديل على اسم التطبيق (مثل Facebook فقط) واضبط حجم النص عن طريق التمرير لأعلى ولأسفل.
8. بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر في أي مكان واخرج من مركز التحكم معًا، سيتم تغيير حجم نص التطبيق.