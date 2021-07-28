شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إجراء مايكروسوفت لحمايتك من هجمات التصيد الاحتيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من مخاطر الإنترنت النقر فوق الروابط، حتى لو بدا أنه من مصدر موثوق، فأنت لا تعرف أبدًا إلى أين قد يأخذك عنوان URL بمجرد زيارته، هذا هو السبب في أن مايكروسوفت تطرح الآن وسائل الحماية من التصيد الاحتيالي في Microsoft Teams ، لذلك لا تقلق بشأن سرقة المتسللين لمعلوماتك الحساسة باستخدام روابط وصفحات ويب مشابهة حسبما نقل موقع Digitartlends.

ومع زيادة نماذج العمل عن بعد والهجين واستخدام Teams خلال العام الماضي، تقول مايكروسوفت إن ميزة Teams الأخيرة هذه تدور حول ضمان أن Teams هي "أكثر منصات التعاون في الوقت الحقيقي أمانًا".

وتُعرف ميزة Teams الجديدة رسميًا باسم الروابط الآمنة، وهي مدعومة من Microsoft Defender لـ Office 365. وتحت الغطاء، تعمل عن طريق مسح عنوان URL بمجرد النقر عليه في Teams للتأكد من أنه شرعي وموثوق.

ووفقا لمايكروسوفت فإنها أنها اكتشفت بالفعل ما يقرب من مليوني حمولة قائمة على عناوين URL قام المهاجمون بإنشائها لتنظيم حملات التصيد الاحتيالي.

على الرغم من ذلك، يمكن للقراصنة في كثير من الأحيان إيجاد طريقة للتغلب على هذه الحماية عن طريق إرسال روابط إعادة التوجيه واستخدام أدوات أخرى يمكنها تجاوز كتل التصيد الاحتيالي.

وتتقدم Microsoft على هذا الأمر بخطوة من خلال ميزة الروابط الآمنة في Teams وتطبيقات Microsoft 365 الأخرى، يمكن أن تتحقق الروابط الآمنة من عنوان URL قبل فتح الصفحة.

وتعمل الروابط الآمنة في المحادثات والمحادثات الجماعية والقنوات في Microsoft Teams الميزة متاحة لعملاء مايكروسوفت الذين يستخدمون كلاً من Microsoft Teams و Microsoft Defender لـ Office 365، ويمكن تمكينها بواسطة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من خلال تكوين نهج الروابط الآمنة في مدخل Microsoft 365 Defender.

وتستند الروابط الآمنة إلى العديد من وسائل الحماية التي قامت مايكروسوفت بتضمينها بالفعل في Teams. تشمل الأمثلة الأخرى الوصول المشروط والتشفير من طرف إلى طرف وحتى مجموعة من ضوابط أمان الاجتماع.

قالت مايكروسوفت: "يعد تأمين أدوات التعاون أمرًا مهمًا للغاية نظرًا للطبيعة المتطورة للعمل، وتعد الروابط الآمنة مجرد جزء واحد من قائمة متزايدة من إمكانات الأمان والامتثال".