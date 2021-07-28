شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو تسلا يطالبوا مستخدمى السوشيال ميديا بحذف المنشورات التى تهاجم إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيلون ماسك واحد من أكثر مستخدمى منصة تويتر استهدافا من قبل المستخدمين، خاصة مع كثرة عدد التغريدات التى ينشرها طول الوقت، وكشف تقرير صادر عن Business Insider أن قسم الطاقة فى Tesla أخبر الموظفين بالبحث عن المنشورات اللئيمة ضد الشركة ومديرها التنفيذي، وليس ذلك فحسب، فقد طُلب من الموظفين الاتصال ببعض أصحاب تلك المنشورات ومطالبتهم بحذفها.

ووفقًا لتقرير Business Insider، الذى يستشهد بادعاءات موظف سابق فى Tesla، هناك فريق مكون من أكثر من 20 موظفًا يبحثون عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى ومواقع مراجعة لشكاوى العملاء ضد الشركة، ويبدو هذا الآن ممارسة قياسية جدًا قد تنشرها معظم الشركات.

ومع ذلك، كشف موظف Tesla السابق أيضًا أن هؤلاء الموظفين طلبوا من العملاء حذف مشاركات الشكاوى إذا ومتى تم حلها، وليس هذا فقط، هناك فريق آخر من 9 أعضاء يبدو أن دورهم هو البحث عن المشاركات التى ذكرت ماسك فيها.

وقد صرح مدير سابق فى Tesla Energy لـ Business Insider أنه طُلب من الموظفين إلقاء نظرة على #Elon أو #TeslaEnergy - أو أى شيء يتعلق بشركة Tesla أو رئيسها التنفيذي.

ولم يكن هذا مفاجئًا لأنه فى وقت سابق من هذا العام، نشرت Tesla Energy قائمة وظائف تبحث عن متخصص فى المبيعات ودعم العملاء، وجاء فى الوصف الوظيفي، "يتعامل متخصصو دعم الطاقة فى Tesla مع مجموعة متنوعة من مشكلات العملاء أثناء تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى" كما أشار إلى أن "دور المتخصص هو حل أو تصعيد الشكاوى من خلال القنوات المناسبة ومعالجة تصعيد وسائل التواصل الاجتماعى الموجهة إلى الرئيس التنفيذى من خلال التفكير النقدي".