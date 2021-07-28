شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك حذف تطبيق فيس بوك مع الاحتفاظ بـ ماسنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من الممكن حذف حسابك على فيس بوك تمامًا مع الاحتفاظ بماسنجر، ومع ذلك، يمكنك الاستمرار فى استخدام تطبيق ماسنجر بعد إلغاء تنشيط حسابك على فيس بوك، وهذا يعنى أن حسابك لن يتم إعادة تنشيطه ولكنك ستظل على اتصال بأصدقائك باستخدام ماسنجر.

كيف تحذف فيس بوك مع الاحتفاظ بـ ماسنجر؟

اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك الخاص بك.

- الآن، انتقل إلى "الإعدادات والخصوصية" وانقر على "الإعدادات".

- حدد "معلومات فيس بوك الخاصة بك" ثم انقر فوق الخيار "إلغاء التنشيط والحذف".

- حدد "إلغاء تنشيط الحساب" ثم انقر فوق "متابعة إلى إلغاء تنشيط الحساب".

- علاوة على ذلك، من بين عدة خيارات، اختر سببًا لمغادرة فيس بوك ثم انقر فوق "متابعة".

- فى النهاية، أغلق النافذة المنبثقة وقم بإلغاء تحديد الخيار "إلغاء الاشتراك من تلقى الرسائل على ماسنجر" ثم انقر فوق "إلغاء التنشيط".

كيف تستخدم ماسنجر بعد إلغاء تنشيط حسابك على فيس بوك؟

- قم بتنزيل تطبيق ماسنجر على هاتفك الذكي.

- قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بنفس معرف البريد الإلكترونى وكلمة المرور اللذين استخدمتهما لحساب فيس بوك.

- الآن سيتمكن أصدقاؤك من الاتصال بك من خلال تطبيق ماسنجر أو نافذة الدردشة على فيس بوك.

هل يؤدى حذف فيس بوك نهائيًا إلى حذف برنامج ماسنجر؟

- عند حذف فيس بوك نهائيًا، سيتم أيضًا حذف ملفك الشخصى ومنشوراتك ومقاطع الفيديو والرسائل والصور وكل شيء نهائيًا. لن تتمكن من استعادة أى شيء أضفته أو استخدام فيس بوك ماسنجر.

ماذا يرى أصدقائى عندما أقوم بإلغاء تنشيط فيس بوك؟

لن يتمكن أصدقاؤك على فيس بوك من رؤية ملفك الشخصى أو البحث عنك إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك على فيس بوك، ومع ذلك، قد تظل رسائلك التى أرسلتها إلى أصدقائك مرئية للآخرين، أيضًا، ستظل التعليقات التى أدخلتها على ملف تعريف شخص آخر أيضًا.

ما هى المدة التى يمكننى خلالها ترك حسابى على فيس بوك معطلاً قبل حذفه؟

يمكنك إلغاء تنشيط حساب فيس بوك الخاص بك لأكثر من 15 يومًا، وسيتم حذف حسابك إذا اخترت حذفه نهائيًا.

ماذا يحدث عندما تقوم بتعطيل برنامج المراسلة؟

عند إلغاء تنشيط فيس بوك ماسنجر، لن يكون حسابك أو ملفك الشخصى مرئيًا فى تطبيق ماسنجر، أيضًا، لن تتمكن جهات الاتصال الخاصة بك من إرسال رسائل إليك.

كم مرة يمكنك تعطيل برنامج المراسلة؟

يمكنك إلغاء تنشيط ماسنجر بقدر ما تريد، ومع ذلك، بعد التعطيل، قد تضطر إلى الانتظار لمدة 24 ساعة لتنشيطه.

هل تعنى النقطة الخضراء على برنامج ماسنجر أنهم يدردشون؟

تعنى النقطة الخضراء على ماسنجر، الموجودة بجوار أيقونة الفيديو، أن الشخص متاح للدردشة المرئية، وإذا منحت فيس بوك إذنًا للوصول إلى الكاميرا، فسيتم دائمًا تشغيل النقطة الخضراء الموجودة بجوار أيقونة الفيديو أثناء نشاطك على ماسنجر.