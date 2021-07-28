شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أنواع كابلات الـ USB المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف أنواع كابلات شحن الأجهزة الإلكترونية باختلاف الجهاز، وعلى الرغم من وجود اختلاف كبير بين بعضها البعض، إلا أن جميعها تعمل بنفس الطريقة فى النهاية، فغالبية كابلات الـــ USB ليست مخصصة لشحن الأجهزة فقط، بل لديها القدرة أيضاً على نقل البيانات، وفيما يلي نعرض أبرز أنواع كابلات الـ USB:

أنواع كابلات الــ USB؟

- كابل USB Type- C

هو أسرع كابل شحن أو نقل بيانات يوجد فى الوقت الحالي، وهو يتيح ميزة الشحن العكسي، وقد يعمل بسرعة عرض نطاق ترددى 5Gbps وحتى 20Gbps – على حسب سرعة المنفذ المتواجد فى الطرف الأخر، وقد ازدادت شعبيته بشكل واضح مع الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد.

كما أن أبل تخلصت من جميع المنافذ المتواجدة فى جهاز ماك بوك MacBook الخاص بها باستثناء منفذ من نوع USB- C وهذا الأمر ساعد اللاب توب على أن يكون أكثر نحافة وقابل للتنقل بسهولة.

- كابل Lightning:

هو منفذ خاص بشركة آبل وأجهزتها التقنية، ولا توجد أى شركة أخرى تستخدمه، فهو موجود فقط فى أجهزة آبل مثل آيفون وآيباد وآيبود، إلا أن جهاز iPad الأخير من أبل قرر التنازل عنه واستبداله بمنفذ من نوع USB- C.

كابل USB Type- A:

هو أكثر أنواع كابلات الــ USB انتشارا، إذ تجد أن جميع أجهزة اللاب توب تحتوي على إحدى جانبيها موصلات USB Type- A وقد تجد أنواعا أخرى على الجانب الأخر أو حتى نفس النوع أيضاً، وباستخدام كابل USB Type- A يمكنك نقل الملفات وشحن أجهزة من خلال منفذ USB 1.1 أو USB 2.0 أو USB 3.0 وفى الغالب ستجد منفذ USB 3.0 باللون الأزرق.

- كابل Micro USB:

تم تطوير كابل Micro USB ليكون خليفة Mini USB وهو أصغر بكثير من كابل USB المعتاد، ويتم الاعتماد عليه مع معظم الهواتف الذكية الحديثة بفضل حجم وسُمكه النحيف.