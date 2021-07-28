تعرف إلى مواصفات شاشة الألعاب Odyssey Neo G9 الحديثة من سامسونج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن شاشة Odyssey Neo G9 المخصصة للألعاب، والتي تتميز بإضاءة خلفية mini-LED، وتدعم معدل تحديث 240Hz.

حيث تعد شاشة Odyssey Neo G9 أول إصدارات سامسونج المميزة بتقنية QLED مع إضاءة mini-LED وتصميم منحني، وتقنية Quantum Matrix.

وتتميز شاشة Odyssey Neo G9 بحجم 49 إنش، وأبعاد 32:9، كما تتميز بدقة عرض 5120 في 1440 بيكسل، وإنحناء 1000R، كما تدعم تقنية Quantum Mini LED matrix إنتاج صور بجودة أعلى.

أيضاً تأتي إضاءة mini-LED بحجم أصغر بنسبة 1/40 مقارنة بإضاءة LED التقليدية، لذا يدعم هذا الحجم الصغير أضافة عدد أكبر من الإضاءة الخلفية، حيث تدعم الشاشة مناطق تعتيم تصل إلى 2048.

كما تدعم الإضاءة الخلفية سطوع مضاعف في الشاشة، وتدعم معايير Quantum HDR 2000، وتصل إلى سطوع 2000 nit، على أن يبدأ السطوع من 420 nits، مع تباين 1000000:1، وعمق ألوان 12بت.