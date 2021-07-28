تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Reno6 4G بمعالج Snapdragon 720G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo اليوم عن هاتف Reno6 4G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 720G، وكاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Oppo Reno6 4G بتصميم منحني، كما تتميز الجهة الخلفية بتصميم Reno Glow، ويأتي هذا الإصدار بسماكة 7.8مم، ووزن 173 جرام.

ويدعم هاتف Reno6 4G رقاقة معالج Snapdragon 720G، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1.

كما يأتي Reno6 4G بسعة أكبر للبطارية عن إصدار 5G بفارق 10mAh، بينما تنخفض سرعة الشحن من 65W إلى 50W.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بترقية عن إصدار 5G، حيث يأتي الإصدار الجديد بكاميرة أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل.

كما يتميز Reno6 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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