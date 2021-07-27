شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح شاحنا سريعا لسيارات لا تعمل بنظامها للشحن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الملياردير التقني إيلون ماسك في إثارة الذعر بين العديد من مالكي سيارة تسلا مؤخرًا عندما قال إن الشركة تخطط لفتح محطات الشحن السريع الخاصة بها للسيارات الكهربائية غير Tesla (EVs) ، حيث يخشى الكثير من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ازدحام المرافق وخطوط أطول في أجهزة الشحن وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ولكن في مكالمة عبر Electrek بشأن أرباح للربع الثاني مع مستثمري Tesla، أوضح رئيس Tesla أنه لا يزال ملتزمًا بالخطة، على الرغم من إقراره بأنه لكي تكون فعالة، ستحتاج شركة السيارات الكهربائية إلى توسيع شبكة الشحن بوتيرة سريعة لمواكبة إنتاج السيارات الكهربائية المتزايد من قبل شركات صناعة السيارات الأخرى.

وتمتلك Tesla حاليًا حوالي 25000 شاحن فائق يعمل في ما يقرب من 3000 محطة حول العالم، مما يتيح للسائقين إضافة ما يصل إلى 200 ميل من النطاق في 15 دقيقة فقط.

وأضاف ماسك أن خطة تسلا لفتح شواحنها السريعة أمام سيارات كهربائية غير تسلا تنبع من طموح الشركة الذي طال أمده وهو "دعم ظهور الطاقة المستدامة وليس ضرب منافسيها".

ذهب الرئيس التنفيذي ليشرح كيف سيتمكن مالكو غير Tesla من استخدام Superchargers عندما تصبح متاحة في وقت لاحق من هذا العام.

أضاف ماسك:"نحن نفكر في شيء بسيط حقيقي حيث تقوم فقط بتنزيل تطبيق Tesla ، وتذهب إلى Supercharger ، وكل ما عليك هو تحديد الكشك الذي تتواجد فيه، وتوصيل سيارتك، حتى لو لم تكن من طراز Tesla.

في محاولة للحد من هذا النوع من اكتظاظ المحطات الذي يخشى العديد من مالكي تسلا، قال ماسك إنه يمكن إدخال نظام تسعير ديناميكي، حيث ستكون التكاليف أعلى بالنسبة للسيارات التي لا تعمل بنظام تسلا والتي تتقاضى رسومًا بمعدل أبطأ، أيضًا، ستكلف محطات Supercharger أكثر لاستخدامها خلال أوقات مثل ساعة الذروة، وأقل خلال فترات اليوم الأكثر هدوءًا.

كيف ينخفض ​​هذا الأمر مع مالكي Tesla الحاليين سيعتمد بالطبع على ما تقرر الشركة شحنه خلال أوقات الذروة.

سيتعين على مالكي سيارات غير Tesla في أمريكا الشمالية استخدام محول لتوصيل EV الخاص بهم بشاحن فائق، سيكون الجهاز متاحًا للاستخدام في كل محطة.

لم تقدم Tesla حتى الآن موعدًا مؤكدًا بشأن موعد فتح Superchargers للمركبات الكهربائية الأخرى.