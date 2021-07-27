شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدة "بيرس" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" احتمال انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية خلال ساعات، ويشير المصدر إلى أن انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية هو لفسح المجال لوحدة المختبر "ناؤوكا" للالتحام بالمحطة يوم 29 يوليو الجاري وفقا لما نقلته RT.

ويقول، "قرر الخبراء، استنادا إلى البيانات التي حصلوا عليها من أجهزة القياس عن بعد وضرورة الحاجة لخلق ظروف مثالية، إجراء تعديل على خطط انفصال وحدة "بيرس" وإغراقها".

ويضيف المصدر، سوف تنفصل مركبة الشحن "بروجريس إم إس -16" مع وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية تأجل ثلاث مرات.