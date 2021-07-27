شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تثبيت نسخة tvOS 15 Beta على تليفزيون أبل TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل أبل TV قريبًا على تحديث كبير للبرامج قريبًا - tvOS 15 - والذي تم الكشف عنه في WWDC مؤخرًا، ومثل البرامج الجديدة لأجهزة أبل الأخرى، يمكنك اختبار الميزات الجديدة لنظام tvOS 15 مبكرًا إذا كنت جزءًا من برنامج أبل التجريبي العام.

لكن ينبغي ملاحظة أنه إذا قمت بتثبيت tvOS 15 على جهاز أبل TV 4K أحدث، فلن تتمكن من العودة إلى tvOS 14 حيث لا يمكنك توصيل أحدث جهاز أبل TV 4K بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB-C.

الأجهزة التي تدعم tvOS 15:

أبل TV 4K (2021)

جهاز أبل TV 4K (2017)

آبل تي في إتش دي

إليك كيفية تثبيت tvOS 15 على جهاز أبل TV الخاص بك:

1. افتح البرنامج التجريبي لموقع أبل واشترك في برنامج أبل Beta Software على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. انتقل إلى علامة التبويب tvOS بعد تسجيل الدخول.

انقر فوق "البدء" وقم بتسجيل أبل TV الخاص بك.

3.افتح قائمة الإعدادات على جهاز أبل Tv وانقر على "المستخدمون والحسابات".

تأكد من أنك تستخدم نفس معرف أبل على جهاز أبل Tv الذي استخدمته للتسجيل في البرنامج التجريبي.

4.حدد "النظام"> "تحديث البرنامج"> قم بالتبديل إلى "الحصول على تحديثات الإصدار التجريبي العام".

5.قم بتحديث أبل TV الخاص بك من إعدادات النظام لديك بعد تمكين إعداد تحديث الإصدار التجريبي العام.