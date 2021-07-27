شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل: خارطة طريق معمارية جديدة وخطة لاستعادة تاج صناعة الرقائق فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ، في البث الشبكي لشركة Intel Accelerated على الويب، أن Intel تعيد التفكير في كيفية إصدارها - والعلامات التجارية - لابتكاراتها في مجال أشباه الموصلات، ويتضمن الإعلان الخطوط العريضة لنصف العقد المقبل من خارطة طريق معالجات إنتل ، وتقنيات الرقاقة والتعبئة الجديدة، ووعد "بإيقاع سنوي للابتكار"، مع الهدف النهائي المتمثل في رؤية إنتل تستعيد ريادتها في مجال المعالج من خلال 2025.

ووفقا لموقع " the verege " فإن منتجات إنتل المستقبلية (التي تبدأ في وقت مبكر من رقائق الجيل الثاني عشر من Alder Lake في وقت لاحق من هذا العام) لن تستخدم بعد الآن تسمية العقدة القائمة على النانومتر التي استخدمتها هي وبقية صناعة الرقائق لسنوات، وبدلاً من ذلك، تطرح إنتل لأول مرة مخطط تسمية جديد تقول إنه سيوفر "رؤية أكثر دقة لعقد العملية عبر الصناعة" وكيف تتلاءم منتجات إنتل مع هذا المشهد.

كيف يعمل ذلك في الممارسة العملية؟ وهو أن تلك الرقائق الجديدة من الجيل الثالث 10 نانومتر سيشار إليها باسم "Intel 7"، بدلاً من الحصول على بعض الأسماء المستندة إلى 10 نانومتر (مثل رقائق SuperFin 10 نانومتر العام الماضي).

للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه أسلوب تسويقي رخيص مصمم لجعل رقائق إنتل القادمة ذات 10 نانومتر تبدو أكثر تنافسية بجانب منتجات AMD ، الموجودة بالفعل على عقدة TSMC 7nm، أو رقائق Apple 5nm M1، وعلى الرغم من أن هذا صحيح من الناحية الفنية، إلا أن المقارنة ليست غير عادلة كما تبدو بالضرورة، في أشباه الموصلات الحديثة، لا تشير أسماء العقد فعليًا إلى حجم الترانزستور على شريحة: بفضل التطورات مثل تقنيات التغليف ثلاثية الأبعاد والواقع المادي لتصميم أشباه الموصلات، لم يكن هذا هو الحال منذ عام 1997 .

ومن منظور تقني، فإن رقائق إنتل ذات 10 نانومتر تتساوى على نطاق واسع مع الأجهزة التي تحمل علامة "7 نانومتر" من منافسين مثل TSMC أو Samsung، باستخدام تقنيات إنتاج مماثلة وتقدم كثافة ترانزستور مماثلة، هذا شيء يُترجم إلى أجهزة تجارية أيضًا: لقد رأينا بالفعل أن رقائق Intel الحالية ذات 10 نانومتر لا تزال قادرة على المنافسة مع أحدث رقائق Ryzen من AMD ، على سبيل المثال.

كل هذا يعني أن إعادة تسمية إنتل هنا ليس مجحفًا تمامًا للرؤية، حتى لو كان ذلك يجعل من الصعب تحليلها عندما يحدث تقدم تغيير "العقدة" الأكبر مع التسمية الجديدة.