شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق أبل سماعات AirPods الجديدة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن أطلقت أبل نوعًا جديدًا من سماعات AirPods، حيث تم إطلاق AirPods Pro فى أكتوبر 2019 ومنذ ذلك الحين كانت هناك شائعات حول البديل التالي، وتسارعت هذه الشائعات فى الأشهر القليلة الماضية وأحدثها يلمح إلى وصول AirPods قريبًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن Digitimes، قد تطلق أبل الطراز الجديد من AirPods فى سبتمبر جنبًا إلى جنب مع iPhone 13، ويستشهد التقرير بمصادر تقول إن "شحنات لوحات الدوائر المرنة قد انطلقت من أجل طرز AirPods من الجيل التالي".

ويقول التقرير إن المصادر اقترحت أن AirPods الجديدة قد تصل مع أجهزة أيفون الجديدة فى حدث أبل الذى طال انتظاره فى سبتمبر، لاحظ أن هذه لن تكون ترقية لـ AirPods Pro ولكن AirPods العادية.

ما نعرفه حتى الآن عن AirPods المتوقعة

من المتوقع أن يكون للجيل القادم من AirPods نفس فلسفة التصميم مثل AirPods Pro، ومن المتوقع أن تتميز بسيقان أقصر وتتخلى عن التصميم الذى قدمته شركة أبل لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، لا يُتوقع أن تكون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة جزءًا من AirPods الجديدة.

ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع ميزة Spatial Audio لتتبع الرأس بالإضافة إلى دعم موسيقى Dolby Atmos، ويمكننا أيضًا توقع وجود شريحة جديدة داخل أجهزة AirPods الجديدة، قد تشير مصانع الشائعات إلى أجهزة AirPods القادمة باسم "AirPods 3" ولكن لا تتوقع أن تلتزم أبل بهذه التسمية.

ولا توجد أى معلومات حول ما إذا كانت أبل ستضيف ألوانًا جديدة إلى AirPods أو ستحتفظ بنظام الألوان البيضاء بالكامل فقط للجيل التالى من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، ومن المتوقع أن يكون سعر AirPods الجديد مشابهًا تمامًا للطراز الحالي.