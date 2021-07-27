شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تفعل إذا تسربت بياناتك عبر الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض العديد من الناس لتسرب بياناتهم الشخصية أو بيانات حساباتهم الإلكترونية بسبب هجمات سيبرانية تستهدفهم شخصيا أو تستهدف مخدمات المواقع، فما هي أفضل الطرق للتعامل مع هذه المشكلات؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير الروسي في أمن المعلومات، أليكسي دروزود: "في حال تعرض شخص ما لهجوم إلكتروني أو اختراق لإحدى صفحاته أو حساباته الإلكترونية فيجب عليه التصرف بسرعة لتفادي استمرار تسرب البيانات، من المفضل أن يقوم أول شيء بتغيير كلمات المرور للحسابات والصفحات، وكذلك التحقق من إعدادات الأمان، وتفعيل ميزات المصادقة الثنائية للدخول إلى الحسابات الإلكترونية عبر كلمات المرور وعبر رموز خاصة تصل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني، وفي حال لاحظ تسربا في بيانات حساباته الإلكترونية أو أي تغيرات بها فيجب عليه التواصل مع الشركات المسؤولة عن تشغيلها عبر الإنترنت".

ومن جانبه قال الخبير التقني الروسي، أندريه أرسينتيف: "في حال شك شخص ما بإمكانية تسريب بياناته الموجودة في شركة اتصالات معينة أو شركة مسؤولة عن أحد المواقع على الإنترنت يمكن له مطالبة هذه الشركة بحذف بياناته الشخصية من مخدماتها وشبكاتها الإلكترونية، وفي حال لم تستجب الشركة يحق له اللجوء إلى الجهات المختصة للتشكي على الأمر".

أما الخبيرة، يكاتيرينا كيليوشافا، التابعة لشركة Positive Technologies فأشارت إلى وجود مواقع إلكترونية وشركات خدمات خاصة يمكن للناس الاعتماد عليها للتحقق فيما إذا كانت حساباتهم الإلكترونية أوالبيانات قد تعرضت للاختراق، ولكن وبنفس الوقت يجب التعامل بحذر مع هذه المواقع أيضا واختيار مواقع معروفة وآمنة.