شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية Intel Bridge Technology فى ويندوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت أنها ستدعم تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ويندوز 11، حيث سيكون ذلك من خلال تقنية Intel Bridge Technology والتى ساعدت ويندوز 11 على توفير إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ودون الحاجة إلى استخدام أى محاكى أو أى تطبيقات خارجية.

تقنية Intel Bridge Technology

هى تقنية تعرف اختصارا بـ IBT، وهى أحدث تقنيات شركة إنتل وواحدة من أهم المزايا الجديدة التى تم دمجها فى نظام ويندوز 11 والتى تعمل على هيئة مترجم لكود برامج وتطبيقات الأندرويد من أجل السماح لها بالتشغيل على الأجهزة المستندة على بنية X86.

وقد تعاونت مايكروسوفت مع إنتل من أجل تطوير تقنية IBT والتى لديها القدرة على تهيئة تطبيقات أندرويد كما لو كانت برامج ويندوز عادية، وذلك حتى لا تستهلك الكثير من موارد جهاز الكمبيوتر.

تشغيل تطبيقات أندرويد فى الماضى:

فى السابق، كان المستخدمون من أجل تشغيل تطبيقات أندرويد على أنظمة ويندوز يحتاجون إلى برامج المحاكاة، ورغم أنها كانت تقوم بالفعل بعمل رائع، ولكنها كانت تضع عبئا هائلاً على الكمبيوتر وتتطلب الكثير من موارد الجهاز، ومع ذلك العديد من أجهزة الكمبيوتر كانت تعانى من مشاكل البطء والتأخير أثناء الاعتماد عليها.