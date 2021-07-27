شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية إبداع ناسا تقطع مسافة ميل واحد عبر المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد سجلت مروحية المريخ المثيرة للإعجاب التابعة لوكالة ناسا مسافة ميل من الطيران عبر 10 بعثات منفصلة، وصلت المروحية إلى علامة فارقة خلال آخر رحلة لها يوم السبت 24 يوليو، قال فريق وكالة الفضاء في مختبر الدفع النفاث (JPL)، الذي يشرف على مهمة المريخ الحالية، إن رحلة Ingenuity العاشرة والأخيرة كانت الأكثر تحديًا حتى الآن وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

بعد أكثر من شهرين بقليل من أول رحلة ناجحة فوق سطح المريخ والتي شهدت أنها أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة على كوكب آخر، شهدت أحدث رحلة لشركة Ingenuity ارتفاعها بمقدار 12 مترًا (39 قدمًا) فوق سطح الأرض - أي أعلى مترين من ارتفاع الطائرة.

وشهدت مهمة السبت أيضًا تحليق الطائرة التي يبلغ وزنها 4 أرطال وارتفاع 19 بوصة بين 10 نقاط طريق لحوالي 165 ثانية - تقريبًا نفس المدة الزمنية للرحلة 9 ، وهي الأطول حتى الآن.

وأوضح Teddy Tzanetos من JPL في منشور أن الرحلة استهدفت 10 منطقة تسمى Raised Ridges ، سميت بميزاتها الجغرافية.

وطارت المروحية إلى نقاط مسار مختلفة واستخدمت كاميرا على متنها لالتقاط نفس الجزء من المرتفعات المرتفعة من زاويتين مختلفتين، يخطط فريق مختبر الدفع النفاث لدمج البيانات من الصورتين لتوليد صورة ستريو واحدة.

التقط الإبداع أيضًا صوراً من نقاط مسار أخرى في الرحلة، والتقط مرة أخرى نفس المكان من زاويتين مختلفتين لإنشاء المزيد من صور الاستريو، سيقوم الفريق بعد ذلك بفحص الصور لتحديد ما إذا كانت المنطقة تتطلب مزيدًا من الاستكشاف باستخدام عربة المثابرة ، والتي تعد أيضًا جزءًا من مهمة المريخ الحالية.

هذا هو بالضبط نوع العمل الذي تم تصميم Ingenuity من أجله بعبارة أخرى، استكشاف موقع من فوق سطح الأرض مباشرةً لمساعدة العلماء على تحديد ما إذا كان الأمر يستحق إرسال مركبة على الأرض لإجراء بحث أكثر شمولاً، يمكن أن تساعد البيانات الواردة من كاميرات Ingenuity الموجودة على متن الطائرة ناسا أيضًا في رسم خريطة لمسار آمن وخالٍ من العوائق للمركبة الجوالة عندما يتم توجيهها نحو موقع جديد.

في نهاية الرحلة العاشرة تحولت الطائرة إلى الشمال الشرقي وهبطت في مطارها السابع، على بعد حوالي 95 مترًا (310 قدمًا) غرب المطار 6.

ومن خلال تقديم لمحة عامة عن عمل Ingenuity حتى الآن، قال Tzanetos إن آلة الطيران شهدت الآن 107 أيام مريخية منذ نشرها من المثابرة ، "76 يومًا مريخيًا بعد مهمة عرض التكنولوجيا الأصلية التي صُممت من أجلها".

نجحت المروحية أيضًا في التعامل مع تحديثين للبرنامج لحل مشكلة الرحلة والسماح لها بالتقاط صور ملونة وقد التقطت حتى الآن 43 صورة بدقة 13 ميجابكسل.

يعد الوصول إلى ما مجموعه ميل واحد من الرحلة عبر 10 رحلات منفصلة نجاحًا آخر، حيث تم تجاوز توقعات الفريق في بداية هذه المهمة الرائدة الآن بسهولة.