شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تحقق ربحًا دون مساعدة اعتمادات الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باعت Tesla ما يكفي من السيارات ومنتجات الطاقة لجني الأرباح حتى دون احتساب بيع أرصدة الانبعاثات لشركات صناعة السيارات الأخرى وهى علامة فارقة للشركة، وكان هذا هو الربع الثامن المربح على التوالى لشركة Tesla ، ولكنه الأول الذى يمكن أن تقول فيه حقًا إنها شركة صناعة سيارات مربحة.

ووفقا لموقع " the verege " أفادت شركة Tesla أنها حققت أرباحًا بقيمة 1.1 مليار دولار فى الربع الثانى من عام 2021 ، منها 354 مليون دولار من مبيعات الائتمان وجاء الباقى من مبيعات السيارات، بالإضافة إلى زيادة مبيعات تخزين الطاقة.

ونجحت Tesla فى تحقيق ذلك على الرغم من خسارة 23 مليون دولار من رهانها الكبير على Bitcoin (وهو الأمر الذي ساعدها في تحقيق ربح فى الربع الأخير)، وتأخير طرح طراز S سيدان والطراز X SUV الذي تم تجديده، ونقص أشباه الموصلات العالمى أخيرًا ، حققت Tesla إيرادات بقيمة 11.9 مليار دولار فى هذا الربع.

وسيطر الطراز 3 سيدان والموديل Y على مبيعات Tesla مرة أخرى ، مما يثبت مرة أخرى أن هناك سوقًا للسيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، سلمت تسلا أكثر من 200000 موديل 3s وطراز Ys في الربع، مقارنة بـ 1895 موديل S سيدان بيعت.