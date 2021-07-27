شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض 2 مليار دولار على ناسا لاختيار مركبة الهبوط على القمر من Blue Origin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض جيف بيزوس على وكالة ناسا خصمًا لا يقل عن 2 مليار دولار للوكالة لمنح شركته الفضائية عقدًا مربحًا لنظام هبوط بشري على سطح القمر فاز به منافسه، إيلون ماسك SpaceX ، في وقت سابق من هذا العام، عرض بيزوس الجديد هو الأحدث في سلسلة متصاعدة من الجهود للفوز بعقد Blue Origin وفقا لما نقله موقع The verege.

في رسالة صباح إلى بيل نيلسون، مدير ناسا ، قال بيزوس إنه سيتنازل بشكل دائم عن ما يصل إلى ملياري دولار من مدفوعات العقد لأول عامين إذا أضافت ناسا مركبة الهبوط على القمر بلو أوريجين إلى مرحلة رئيسية من برنامج نظام الهبوط البشري التابع للوكالة، الذي يستدعي هبوط أول إنسان على سطح القمر منذ عقود. علاوة على ذلك ستمول Blue Origin ذاتيًا إطلاقًا اختباريًا للقمر الأزرق إلى مدار أرضي منخفض ، وهو إنجاز يُرجح أن تساوي مئات الملايين أخرى. قال بيزوس: "أعتقد أن هذه المهمة جيدة". "يشرفني أن أقدم هذه المساهمات وأنا ممتن لكوني في وضع مالي لأتمكن من القيام بذلك."

ويأتي هذا الالتماس قبل أسبوع من موعد إصدار مكتب المحاسبة الحكومية التابع لهيئة الرقابة للرقابة على احتجاج رسمي على جائزة ناسا لشركة SpaceX التي قدمتها شركة Blue Origin هذا الربيع. قال بيزوس: "كل ما تحتاجه ناسا هو الاستفادة من هذا العرض وتعديل العقد.

يقول لوري جارفر، نائب مدير ناسا السابق الذي أشرف على بداية برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا ، إن الأمر ليس بهذه البساطة. قال جارفر إن عرض بيزوس هو شيء لا ينبغي للوكالة أن تتجاهله ، ولكنه قد لا يعمل أيضًا بالطريقة التي تريدها Blue Origin، وقالت: "أرى هذا كعلامة إيجابية بشكل عام ولكن لا ينبغي أن يؤثر على الجوائز أو الاستراتيجية الحالية".

بدأ كل هذا في أبريل عندما أعلنت وكالة ناسا أنها اتجهت مع نظام Starship من SpaceX لنقل أول طاقم أمريكي من البشر إلى القمر في ما يقرب من نصف قرن بحلول عام 2024 ، مما أدى إلى تعليق مقترحات من Blue Origin ومقدم عرض آخر، Dynetics. لا تزال هذه الشركات في طور المنافسة على القمر في المستقبل والتي لا تزال قيد العمل ، لكن ناسا زعمت أن أموالها المحدودة من الكونجرس سمحت للوكالة فقط باختيار مقاول واحد SpaceX.

وجلب المزيد من المقاولين المتنافسين ، كما يقول جارفر، "كانت الخطة دائمًا ، ومن الجيد أن نعرف أنه سيكون لدينا الآن واحدًا يضع مظهره في اللعبة أيضًا"، ومع ذلك ، فهي تعتقد أنه من غير المرجح أن يغير العرض الجديد رأي ناسا بشأن الجائزة الحالية. يشعر موظفو الوكالة بالقلق من أن التغيير والتبديل في قرار ناسا بمنح عقد منفرد لشركة SpaceX قد يؤدي إلى مشاكل قانونية جديدة، "لا يمكن لوكالة ناسا" تلقي العروض "فقط لأن التمويل متاح. لا يوجد شيء على الإطلاق يمنع Blue من المضي قدمًا بأموالهم الخاصة للحصول على وضع أفضل للفوز بشيء ما في الجولة التالية".

في رسالته قال بيزوس إن عرض الملياري دولار من شأنه أن "يسد النقص في تمويل ميزانية HLS" و "يعيد البرنامج إلى مساره الصحيح الآن" ، مناشدًا الموعد النهائي السريع لوكالة ناسا لعام 2024 Moonshot وحاجة الوكالة الدائمة لمزيد من تمويل Artemis.

وأوقف احتجاج Blue Origin على قرار ناسا عقد SpaceX مع ناسا بقيمة 3 مليارات دولار بينما يفصل مكتب المساءلة الحكومية في حقائق القضية.

والموعد النهائي لصدور قرار مكتب المساءلة الحكومية هو الثاني من (أغسطس)، أو الاثنين المقبل، قد يوصي هذا الحكم - ولكن لا يجبر - ناسا بإعادة تشغيل برنامج الجوائز ومراجعة قرارها، أو رفض احتجاج Blue Origin واستئناف خطة ناسا الحالية.