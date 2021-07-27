شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب بعض مستخدمى انستجرام غير سعداء بفلتر المحتوى الحساس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن فيس بوك عن ميزة جديدة تسمح لمستخدمى انستجرام بمعرفة مقدار المحتوى الحساس المحتمل الذى قد يشاهدونه واتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك، والآن، يشكو العديد من المستخدمين من أن مرشح المحتوى الحساس الجديد يحظر مشاركاتهم.

ويواجه المبدعون والأشخاص من جميع أنواع المجتمعات، بما فى ذلك عالم الفن وفنانى الوشم وصناعة القنب، مشكلات مماثلة مع منشوراتهم، وفقًا لتقارير The Verge.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمى انستجرام تحديد مقدار المحتوى الحساس الذى يظهر فى علامة التبويب Explore، يمنح مستخدمى انستجرام القدرة على إيقاف التعليقات أو تقييد شخص ما من التفاعل معهم، وبغض النظر عن الفلتر، فإن وضع جميع أنواع المحتوى الحساس تحت مظلة واحدة هو المشكلة الأكبر.

وقال انستجرام أن المبدعين لا داعى للقلق، فيما نُقل عن متحدث باسم انستجرام قوله فى التقرير: "لن يكون للتغيير أى تأثير على ما يراه المستخدمون فى خلاصتهم أو فى القصص، حيث سنستمر فى عرض منشورات لهم من الأشخاص الذين يتابعونهم".

ويمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا سيحتفظون بالإعداد فى حالته الافتراضية، أو الحد، أو مشاهدة المزيد، أو السماح، أو تقليل بعض أنواع المحتوى الحساس، أو تحديد المزيد، وقالت الشبكة الاجتماعية إن إرشادات المجتمع الخاصة بها تحدد نوع المحتوى الذى يمكن أن يكون على انستجرام، والهدف من هذه الإرشادات هو الحفاظ على سلامة الناس.