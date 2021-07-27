شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو الهواتف الذكية حملوا تطبيق "يوتيوب" 10 مليارات مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز تطبيق يوتيوب المملوك لشركة جوجل لمستخدمى أندرويد علامة 10مليارات عملية تنزيل على متجر Google Play، فوفقًا لـ 9To5Google، انتشر تطبيق بث الفيديو بشكل كبير خلال العقد الماضى مع تحسين سرعة الإنترنت العالمية، وإدخال أجهزة 4G وزيادة الوصول إلى الهواتف الذكية / الأجهزة اللوحية.

وأضاف أنه بصفته أكبر منصة بث مباشر وأكثرها شهرة على مستوى العالم، كان من المرجح دائمًا أن يصبح يوتيوب أول تطبيق أندرويد "مناسب" يواجه المستخدم للوصول إلى مثل هذا التنزيل على متجر Play.

ونظرًا لأن التطبيق يأتى مثبتًا مسبقًا على جميع الأجهزة تقريبًا، فقد تم دعمه بشكل هامشى ويمكن أن يتضمن بعض عمليات التنشيط من الخلف حتى قبل وجود متجر Play، وقد طرحت الشركة مؤخرًا أداة جديدة - "Super Thanks" - والتى ستتيح للمستخدمين إرشاد المبدعين المفضلين لديهم على المنصة.

وتمنح هذه الميزة الجديدة المبدعين طريقة أخرى لكسب المال مع السماح لهم أيضًا بتقوية علاقاتهم مع المشاهدين، ويمكن الآن للمعجبين الذين يشاهدون مقاطع فيديو يوتيوب شراء Super Thanks للتعبير عن امتنانهم وإظهار الدعم، وسيشاهدون صورة GIF متحركة، وكمكافأة، سيحصلون على تعليق مميز وملون لتسليط الضوء على عملية الشراء، والتى يمكن للمبدعين الرد عليها.