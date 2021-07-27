شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سجل ثلاثية من منتصف الملعب.. روبوت يستعرض مهاراته بالسلة بالأولمبياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض روبوت ياباني مهاراته في رياضة كرة السلة، حيث سجل ثلاثية من منتصف الملعب، وذلك خلال أولمبياد طوكيو 2020، حيث ظهر الروبوت في فترة استراحة منتصف الوقت خلال مباراة أمريكا وفرنسا، يوم الأحد، والتى انتهت بفوز فرنسا بنتيجة 83 - 76، ضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة السلة، والتي تضم أيضا منتخبي جمهورية التشيك وإيران.

ووفقا لموقع espn.com في البداية قام الروبوت بتسديد الكرة داخل السلة من على الدائرة، قبل أن ينتقل إلى نقطة منتصف الملعب المطبوع عليها شعار الأولمبياد، ليسدد الكرة أيضا داخل السلة بمنتهى الدقة، وسط انبهار الحضور.



روبرت يلعب كرة السلة



الروبورت بعد رمى الكرة



استعداد الروبورت لرمى الكرة



الروبورت

وحقق منتخب فرنسا لكرة السلة مفاجأة كبرى للغاية عندما فاز على المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية منتخب أمريكا بنتيجة 83- 76 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المفاجأة في أن منتخب فرنسا قد حقق الفوز على أمريكا التي لم تخسر منذ 17 عاما، أي في أولمبياد أثينا 2004.

ونجح منتخب أمريكا على مدار السنوات الــ 17 في الفوز في 25 مباراة متتالية ولكنه سقط أمام فرنسا في المباراة التي أقيمت على ملعب "سايتاما سوبر أرينا" في العاصمة اليابانية "طوكيو".

انتهت الفترة الأولى بتقدم فرنسا 21- 20 والفقرة الثانية 46-31 للديوك، وواصلت التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 68- 54.

وكان أكثر من سجل لمنتخب فرنسا من نقاط في المباراة اللاعب، إيفان فورنييه، برصيد 28 نقطة.

بينما أكثر من سجل لمنتخب أمريكا في المباراة اللاعب، جوري هولداي، برصيد 18 نقطة.