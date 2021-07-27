شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ليك فى الجيمز .. إيه الفرق بين الهواتف الرائدة وهواتف الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرًا نوعية جديدة من الهواتف الذكية والتى تعرف بهواتف الألعاب، حيث جاء هذا الزهو بالتزامن مع نمو صناعة الألعاب بشكل كبير، إذ تأتى هذه الهواتف مع مواصفات مرتفعة جدًا، لكن فى نفس الوقت، الهواتف الرائدة العادية Flagships هى أيضًا تأتى مع مواصفات رائدة وشبه متكاملة، وفيما يلى نعرض الفارق بينهما كما يلى:

- هواتف الالعاب

هى مجرد هواتف ذكية عادية، لكن مع مواصفات رائدة من ناحية، وإضافات وقابليات أكثر بكثير من الهواتف التقليدية، حيث تحولت الهواتف الذكية إلى منصة ألعاب احترافية منذ بدأت الألعاب القوية فى إيجاد طريقها للهواتف الذكية المختلفة مثل بابجى Call of Duty.

وهى غالبًا ما تضم شاشات أكبر وأسرع وسماعات أفضل ومواصفات داخلية أقوى و بطاريات ضخمة وشحن أسهل وأسرع، فضلا عن دعما للعديد من الإكسسوارات مختلفة التى تغير من تجربة اللعب، كما أن هذه الهواتف تأتى مع أفضل تقنيات تبريد ممكنة، وذلك للحد من ارتفاع درجة الحرارة، نظرًا لأن الحرارة فى الأجهزة الإلكترونية تؤدى إلى ثلاث نتائج سلبية كلهم أسوأ من بعض، وهم: صعوبة الاستخدام، نقص الأداء، تقليل العمر الافتراضي.

- الهواتف الذكية العادية

هى تلك الهواتف الذكية العادية التى نعتمد عليها فى استخدامنا اليومي، والتى تتراوح فئاتها بين المنخفض والمتوسط ومرتفع المواصفات، وهى تقدم أداء مقبول للمستخدمين فى كثير من الأوقات كما أنها جيدة فى ممارسة الألعاب، لكنها ليست بنفس جودة هواتف الألعاب السابقة خاصة لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن مزيد من المميزات.