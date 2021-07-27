شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الهندسة المذهلة داخل قوس رامى السهام الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء المفهوم الثقافي الأكثر شيوعًا للرماية من أمثال روبن هود لفترة طويلة فى تخيلات هوليوود للحكايات الشعبية في العصور الوسطى التي تتميز بتكنولوجيا ليست أكثر تعقيدًا من القوس الخشبي البسيط وربطة العنق، في الآونة الأخيرة كان لدى جيل غذى بمشاهدة مسلسلات وأفلام لأبطال خارقين مثل فيلم Marvel ومسلسلHawkeye ، وظهور اشكال في الرماية مع القوس والسهم عالي التقنية وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

هذا كما اتضح يتماشى أكثر مع ما يشبه الرماية الرياضية الحقيقية - من النوع الذي يمارس في الألعاب الأولمبية - في حين أنه قد يفتقر إلى بعض أدوات Hawkeye الأكثر غرابة (لا توجد خطاف تصارع أو أسهم قراصنة)، فإن تقنية الرماية التي سيتم عرضها في ألعاب طوكيو هي بالتأكيد أقرب إلى MCU عالية التقنية من عالم Robin of Locksley.

"لقد تغيرت معدات الرماية كثيرًا من العصا الخشبية والخيط الذي يتخيله معظم الناس"، هذا ما قاله أنجالي فيلد ، مدرب الرماية بالولايات المتحدة الأمريكية المتميز والمعتمد من المستوى الثالث، لـ Digital Trends "تحتوي معظم الأقواس عالية الجودة على القليل جدًا من الخشب وهي مصنوعة بشكل أساسي من الألومنيوم وألياف الكربون، هذه المواد قوية وخفيفة الوزن ، مما يسمح للرماة بممارسة الكثير من الضغط عليها عند سحب الخيط للخلف ".

وتشمل الأقواس الشهيرة أمثال Hoyt Prodigy و Hoyt Formula Recurve Riser. يوفر تصميمها الانسيابي نوع الدقة التي لا يمكن أن تحلم بها من القوس والسهم التقليديين. يمكن أن يكلف القوس العودي الأفضل بسهولة ما يصل إلى 1000 دولار.

بالنسبة للرماية الأولمبية، يستخدم كل شخص تقريبًا أسهمًا مصنوعة من الكربون خفيف الوزن للغاية للتصوير في الهواء الطلق، تبلغ المسافة المستهدفة للرماية الرسمية للأولمبياد 70 مترًا (230 قدمًا) من الرماة، بالنسبة للرماية الداخلية، حيث تبلغ الأهداف 18 مترًا (60 قدمًا)، فإن سهام الألومنيوم شائعة، رغم أنها ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن السفر لمسافات طويلة.

ألقِ نظرة على تقنيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

إنها ليست مادة القوس فقط التي تختلف عن البساطة الكلاسيكية لقوس الطقسوس الطويل التقليدي أيضًا، على سبيل المثال، يُسمح للرماة باستخدام نطاق رؤية يشبه المسدس للتصويب، أتساءل ما هي تلك القضبان العملاقة التي تبرز من القوس عندما يتعلق الأمر بمعدات الرماية عالية المستوى؟ وأوضح فيلد أن "هذه القضبان تسمى" المثبتات "، وهي في الأساس عبارة عن عصا ذات ثقل في نهايتها"، "تضيف هذه الأوزان القصور الذاتي، لذلك يسهل على الرماة تثبيت أقواسهم أثناء التصويب، كما أنها تمتص الاهتزازات عندما يحرر رامي السهام الخيط ".

المعيار الذهبي (أو لكي نكون أكثر دقة، ألياف الكربون عالية القوة المرتبطة بمعيار الدقة 7075) تسمى الأسهم إيستون X10s. تم استخدام سهام ألياف الكربون هذه، ذات النواة الرقيقة المصنوعة من الألمنيوم، للفوز بكل ميدالية أولمبية منذ دورة ألعاب أتلانتا في عام 1996. حتى بعد ربع قرن، لم يتم إحراز تقدم كبير عندما يتعلق الأمر بتصدر هذه الأسهم.

لا يمتلك غالبية الرماة ريشًا أصليًا على سهامهم، بل يستخدمون ريشًا بلاستيكيًا يسمونه الريش، وهو أخف من الريش ومقاوم للماء، قال فيلد: "في الأولمبياد ، سترى معظم الرماة يستخدمون سهامًا ذات دوارات مجعدة"، "إنها مصممة لتشجيع الأسهم على الدوران في الهواء، مما يساعد على استقرارها وجعلها تطير بشكل أسرع."

بالنسبة لجميع التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا والتي تجعل أدوات تجارة الرماية الأولمبية وحشًا مختلفًا عن سابقاتها، إلا أن هذا لا ينطبق على التغييرات التي شوهدت في الأقواس المستخدمة للصيد، تسمى أقواس الصيد هذه بالمركبات وتتميز بنظام بكرة يسهل سحب الرباط للخلف والحصول على أقصى قدر من القوة. وهذا بدوره يجعل من السهل أيضًا تثبيت القوس أثناء التصوير، وبالتالي زيادة الدقة، يمكنهم حتى استخدام أجهزة ضبط المسافة بالليزر، توجد بطولات عالمية للأقواس المركبة، لكن لا يوجد قسم أولمبي يغطيها.

وعلى الرغم من ذلك قال فيلد إن أي شخص يتطلع إلى الدخول في لعبة الرماية من أجل المتعة يجب ألا يشعر بالحاجة إلى الانجذاب تلقائيًا إلى أحدث التقنيات (أو على الأقل أفضل ما يمكنه تحمله).

قالت: "يحب الكثير من الأشخاص الذين يطلقون النار من أجل المتعة استخدام معدات ممتعة، حيث يتعلق الأمر ببذل قصارى جهدك مع أنواع مختلفة من الأقواس وليس حول استخدام أفضل المعدات التي تسمح بها قواعد المنافسة"، "في أحد النطاقات التي عملت فيها ، لم يكن من غير المألوف أن يمشي شخص ما بقوس حصان منغولي تقليدي، وقد جاء الناس عدة مرات بأقواس نحتوها بأنفسهم من الأشجار في فناء منزلهم الخلفي.