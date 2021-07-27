شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يشارك فى أولمبياد طوكيو يبهر المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى تعرض فيه فريق كرة السلة للرجال في الولايات المتحدة للخسارة في الألعاب الأولمبية منذ عام 2004 ، أعطاهم الروبوت درسًا على مستوى النخبة، حيث تدحرجت الآلة التي يبلغ ارتفاعها ستة أقدام إلى الملعب خلال الشوط الأول من هزيمة الولايات المتحدة أمام فرنسا وبدأت في تسديد ضربات القفز وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وظهر الروبوت في فترة استراحة منتصف الوقت خلال مباراة أمريكا وفرنسا يوم الأحد والتي انتهت بفوز فرنسا بنتيجة 83-76، ضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة السلة.

تم تطوير الروبوت المعروف باسم CUE، بواسطة مهندسي Toyota كدليل على التعلم الآلي.

يستخدم الروبوت أجهزة استشعار داخلية ورسم خرائط ثلاثي الأبعاد لتحديد موقع السلة، ثم تقوم الخوارزميات بحساب المسار الأمثل للكرات، فالمحركات في أذرع CUE وأرجلها تولد القوة والدقة اللازمتين للعثور على الشبكة.

وفي عام 2019 أطلق الجهاز 2020 رمية على التوالي ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية "لأكبر عدد من الرميات الحرة المتتالية من قبل إنسان آلي.

منذ ذلك الحين أضافت CUE نطاقًا إلى العبور الخاص بها، بعد رمية حرة في ملعب الأولمبياد، قام الجهاز بإسقاط ثلاثة مؤشرات، ثم قام بإسقاط تسديدة بلا مبالاة من خط المنتصف.

قد لا يزال الجهاز بحاجة إلى العمل على الدفاع والسرعة قبل أن يصنع الدوري الاميركي للمحترفين.