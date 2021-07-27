شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن خطط WearOS 3 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل أخيرًا عن اسم نظام التشغيل القادم للأجهزة القابلة للارتداء، حيث سيطلق عليه WearOS 3، وسيكون WearOS 3 نتيجة للجهود المشتركة بين جوجل Wear OS 3 وبرنامج Samsung Tizen، حيث أعلنت جوجل عن نفس الشيء فى حدث المطورين جوجل I / O 2021 فى مايو من هذا العام.

وكشفت جوجل عن الجدول الزمنى لـ Wear OS 3، قائلة إن التحديثات ستبدأ فى الظهور لتحديد الساعات الذكية فى "النصف الثانى من عام 2022"، وقالت أيضًا إنه بالنسبة للجيل السابق من ساعات Wear OS الذكية، سيتم طرح تحديث لنظام Wear OS 3.

وجاء فى المنشور أن نظام التشغيل "سيعود بالفائدة على العديد من التجارب الجديدة، وفى بعض الحالات المحدودة، ستتأثر تجربة المستخدم أيضًا"، احتفظت جوجل بترقية النظام على أساس الاشتراك للأجهزة المؤهلة، وهذا يعنى أنه لن يتعين على الجميع ترقية أجهزتهم إلى Wear OS 3، "سنقدم مزيدًا من التفاصيل قبل التحديث حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير" جاء فى المنشور.