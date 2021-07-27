شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الدفاع الأمريكية: الطائرات بدون طيار من طراز DJI لا تزال تشكل تهديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من الحظر الحكومي على الطائرات بدون طيار من طراز DJI ، مع تساؤل المشرعين عما إذا كانت الشركة ترسل معلومات إلى الحكومة الصينية، اعترف البنتاجون بأن الطائرات بدون طيار المستخدمة قد تكون آمنة بالفعل، مع تقرير يقول إن اثنين من الحكومة يقولان إن إصدار "الطائرات بدون طيار DJI" موصى بها للاستخدام من قبل الهيئات الحكومية حسبما نقل موقع The verege.

ومع ذلك في 23 يوليو الجارى أصدرت وزارة الدفاع بيانًا حول التقرير، قائلة إن إصداره كان "غير مصرح به"، وأكدت موقفها بأن الطائرات بدون طيار التابعة لشركة DJI "تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي"، (عبر رويترز) تقول إن سياستها بشأن الطائرات بدون طيار لم تتغير، وأن هناك تحقيقًا في كيفية إصدار التقرير "غير الدقيق وغير المنسق".

في العام الماضي أوقفت وزارة الداخلية جميع طائراتها بدون طيار، مستشهدة بمخاوف من تجسس محتمل من قبل الحكومة الصينية، ووضعت وزارة التجارة DJI على قائمة الكيانات الخاصة بها بعد أن زُعم أن الشركة زودت الحكومة الصينية بتكنولوجيا المراقبة لاحتجاز مسلمي الإيجور، هذا الادعاء الثاني لم يتطرق له تقرير البنتاجون على الإطلاق.

ولكن، وفقًا لـ The Hill ، قال تقرير البنتاجون (غير المصرح به) إنه لم يعثر على أي شفرة خبيثة عندما قام بتحليل نموذجين من الطائرات بدون طيار، أجرت وزارة الأمن الداخلي سابقًا اختبارات على DJI Mavic Pro و Matrice 600 Pro في عام 2019 ، ولم تجد دليلًا على إرسال البيانات إلى الأماكن التي لا ينبغي إرسالها إليها، ويبدو أن الإدارة الجديدة توصلت إلى نتيجة مماثلة.

تقرير آخر نظر في ثلاث طائرات بدون طيار من طراز DJI ، بما في ذلك الإصدارات الحكومية للطائرات بدون طيار المذكورة، توصل إلى نفس النتيجة في أوائل عام 2020.

لم يكن تقرير البنتاجون واضحًا تمامًا لعلاقة DJI مع الحكومة الأمريكية، حتى قبل بيان وزارة الدفاع في 23 يوليو، اعتبارًا من مراجعة الأول من يونيو، لا تزال DJI مدرجة في قائمة الكيانات، مما يمنع الشركات الأمريكية من بيع أي من تقنيتها لاستخدامها من أجل DJI ، ويأتي تقرير البنتاجون في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس قانونًا يحظر على الحكومة شراء الطائرات الصينية بدون طيار خمس سنوات كاملة بدءًا من عام 2023، بدلاً من ذلك سيتعين عليهم الاعتماد على طائرات بدون طيار أخرى معتمدة من شركات في الولايات المتحدة وفرنسا؛ نظرًا لفرض قيود على شركة DJI ، قام آخرون بصنع طائرات بدون طيار بعلامات أسعار باهظة لتلبية احتياجات الحكومة.

التقرير يتحدث أيضًا عن طائرات بدون طيار قديمة جدًا من طراز DJI والتي أوضحت تمامًا؛ استعرضنا نموذج المستهلك لـ Mavic Pro من DJI في عام 2016 ، وقدمت الشركة منذ ذلك الحين العديد من الطرز الأكثر تنافسية بكثير.

ولا يمنعك أي من التدقيق الحكومي من شراء طائرة بدون طيار من طراز DJI. على الرغم من كل الاتهامات، لا تزال DJI قادرة على الاستمرار في إنشاء وبيع منتجاتها الاستهلاكية.

ولا يزال المشرعون يحاولون تحديد ما يجب فعله حيال المنتجات الصينية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها تشكل خطرًا أمنيًا أيضًا: بينما تراجعت وزارة الدفاع عن تصنيف Xiaomi باعتبارها "شركة عسكرية صينية شيوعية"، يبدو أن إدارة بايدن لا تزال تعتزم منع استخدام منتجات Huawei في البنية التحتية للولايات المتحدة، كانت الحكومة قلقة للغاية بشأن المعدات من الشركات الصينية مثل ZTE و Huawei التي تعمل كجزء من البنية التحتية لشبكتها حتى أنها فكرت في إزالة الأجزاء المستخدمة بالفعل، في سبتمبر الماضي، قدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن تكلفة "تمزيق واستبدال" معدات الاتصالات الصينية المدمجة حاليًا في الشبكات الأمريكية ستكلف 1.8 مليار دولار.