تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية المتوقعة لجهاز Galaxy Tab S8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy Tab S8 الجديدة من الأجهزة اللوحية، ولقد أوضحت أحدث التسريبات قدرة البطارية المتوقعة لجهاز Galaxy Tab S8 Ultra.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق 3 إصدارات من سلسلة Galaxy Tab S8 المرتقبة، والتي تتضمن Galaxy Tab S8، وGalaxy Tab S8 Plus وأيضاً جهاز Galaxy Tab S8 Ultra اللوحي.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن جهاز Galaxy Tab S8 Ultra اللوحي يأتي بحجم شاشة 14.6 إنش، كما أشير إلى أن البطارية في هذا الإصدار تصل إلى قدرة 12000 mAh، إلا أن تسريبات جديدة تشير إلى أن سعة البطارية ستكون أصغر.

وتشير التسريبات الجديدة التي نشرت عبر Ice universe على تويتر، أن قدرة البطارية في جهاز Galaxy Tab S8 Ultra اللوحية تتميز بقدرة 11500 mAh، وهي ترقية لقدرة البطارية التي قدمت في جهاز Galaxy Tab S7 Plus الذي انطلق بقدرة بطارية 10090 mAh.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن جهاز Tab S8 Plus اللوحي يأتي بنفس سعة البطارية المميزة لجهاز Tab S7 Plus، بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S8 بقدرة بطارية 8000 mAh كما في جهاز Galaxy Tab S7.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق سلسلة Galaxy Tab S8 في وقت مبكر من العام المقبل، ولقد إستعرضت التسريبات الكثير من المواصفات المتوقعة لهذه الإصدارات، حيث تتميز الإصدارات الجديدة بحجم 11، و12.4 وأيضاً 14.6 إنش.

كما تأتي الأجهزة بشاشات OLED بمعدل تحديث 120Hz، مع الإصدار الجديد من معالجات Snapdragon، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 و12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128، أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما تدعم الأجهزة قلم S، وتضم 4 من المكبرات الصوتية.

وتقدم سامسونج الإصدارات الثلاثة من أجهزة Galaxy Tab S8 بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر ثاتوي بدقة 5 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الرئيسي بسعر 740 دولار، ويأتي إصدار Plus بسعر 1120 دولار بينما ينطلق إصدار Ultra بسعر1320 دولار.

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