تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن شاشة الألعاب Odyssey Neo G9 بإضاءة mini-LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن شاشة Odyssey Neo G9 المخصصة للألعاب، والتي تتميز بإضاءة خلفية mini-LED، وتدعم معدل تحديث 240Hz.

تعد شاشة Odyssey Neo G9 أول إصدارات سامسونج المميزة بتقنية QLED مع إضاءة mini-LED وتصميم منحني، وتقنية Quantum Matrix.

وتتميز شاشة Odyssey Neo G9 بحجم 49 إنش، وأبعاد 32:9، كما تتميز بدقة عرض 5120 في 1440 بيكسل، وإنحناء 1000R، كما تدعم تقنية Quantum Mini LED matrix إنتاج صور بجودة أعلى.

أيضاً تأتي إضاءة mini-LED بحجم أصغر بنسبة 1/40 مقارنة بإضاءة LED التقليدية، لذا يدعم هذا الحجم الصغير أضافة عدد أكبر من الإضاءة الخلفية، حيث تدعم الشاشة مناطق تعتيم تصل إلى 2048.

كما تدعم الإضاءة الخلفية سطوع مضاعف في الشاشة، وتدعم معايير Quantum HDR 2000، وتصل إلى سطوع 2000 nit، على أن يبدأ السطوع من 420 nits، مع تباين 1000000:1، وعمق ألوان 12بت.

أيضاً تتميز شاشة Odyssey Neo G9 بمعدل تحديث 240 Hz، وإستجابة سريعة عند 1 مللي من الثانية، كما تتضمن الشاشة DisplayPort 1.4 مع Adaptive Sync، و HDMI 2.1 VRR، وتدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync وأيضاً AMD FreeSync Premium Pro، وتتضمن اثنان من منافذ USB، مع مدخل للسماعات.

وللألعاب تدعم الشاشة إضاءة RGB، والذي يتوافق مع ملحقات الألعاب ويعرف من سامسونج بنظام Infinity Core Lightning Plus، ويدعم عدد 52 من الألوان، و5 من مؤثرات الإضاءة التي تدعم التخصيص.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج شاشة الألعاب Odyssey Neo G9 في عدد 17 دولة بدءاً من 29 من يوليو بسعر 2500 دولار.

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