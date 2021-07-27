تكنولوجيا: HMD تطلق هواتف Nokia C30 و6310 مع عدد من السماعات اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HMD في الحدث الذي انطلق اليوم عن هواتف Nokia C30 و6310 مع عدد من السماعات اللاسلكية.

هاتف Nokia C30

يعد هاتف C30 أحدث إصدارات HMD من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، حيث يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.82 إنش بجودة عرض HD بلس، وقدرة بطارية 6000 mAh.

أيضاً تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف Nokia C30 رقاقة معالج Unisoc SC9863A، بثماني من أنوية Cortex-A55 وسرعة 1.6 GHz، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 Go ويأتي بسعر 44 يورو، ويدعم الإتصال بشبكات 4G، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع شاحن بقدرة 10W، ومنفذ microUSB للشحن، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات.

هاتف Nokia 6310

يتميز الهاتف بشاشة QVGA منحنية بحجم 2.8 إنش، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 1150 mAh للإستمرار بعمر شحن لبضعة أسابيع، كما يدعم أشارت الراديو اللاسلكية FM.

ويضم الهاتف منفذ microUSB للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc 6531F، وينطلق للأسواق العالمية بسعر 40 يورو.

سماعة Nokia Clarity Pro اللاسلكية

تدعم سماعة Nokia Clarity Pro اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.2، كما تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومعايير aptX في الصوتيات، كما تأتي السماعة بتصميم محسن ليتوافق مع هاتف Nokia XR20.

وتضم السماعة محرك 10مم، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 27 ساعة من التشغيل مع الحافظة، كما تأتي بنمط للألعاب 60 مللي ثانية، وتدعم معايير IPX5 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تدعم الحافظة ميزة الشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Nokia Clarity Pro للبيع خلال شهر سبتمبر في كلٍ من أسواق الولايات المتحدة، أوروبا، والشرق الأوسط بسعر 99 دولار.

سماعة Nokia Comfort

تتميز سماعة Nokia Comfort بتصميم صغير الحجم، كما تدعم معايير IPX5 في مقاومة الماء، وتأتي بتقنية البلوتوث 5.1، كما تدعم التحكم باللمس، مع دعم التبديل التلقائي بين أنماط master/slave.

ويصل عمر شحن السماعة اللاسلكية مع الحافظة إلى 29 ساعة من التشغيل، وتتوفر السماعة في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس بسعر 49 دولار.

سماعة Nokia Go Plus

تتميز سماعة Nokia Go Plus بدعم تقنية البلوتوث 5.0، وعمر شحن يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع الحافظة، كما تدعم السماعة التحكم باللمس، والتبديل التلقائي بين أنماط master/slave، وتدعم السماعة معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ومن المقرر أن تتوفر السماعة خلال شهر أغسطس بسعر 29 دولار في أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

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