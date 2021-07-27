سامسونغ تكشف عن مفاجأة قبل أسبوعين من حدث “Galaxy Unpacked”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نفت الشركة الكورية العملاقة سامسونغ الأخبار التي يتم تداولها حول نيتها إطلاق جهاز جديد من فئة ”Galaxy Note“ هذا العام.

أكد رئيس قسم الاتصالات المتنقلة بشركة سامسونغ للإلكترونيات، تي إم روه، اليوم الثلاثاء، عبر منشور له على موقع الشركة، أن سامسونغ لن تطلق جهاز ”Galaxy Note“ جديدا هذا العام، وأن جهاز ”Galaxy Z Fold 3“ القابل للطي القادم، سيدعم قلم ”S Pen“، وذلك قبل أسبوعين من حدث ”Galaxy Unpacked“ القادم 2021.

كما ذكرت الشركة الكورية الجنوبية، أنها ابتكرت أول قلم ”S Pen“ مصمم خصيصا للأجهزة القابلة للطي، لكنها لم تكشف كيف يختلف عن قلم ”S Pen“ العادي، وكيف سيعمل على شاشة ”Galaxy Z Fold 3“ الأكثر سلاسة نسبيا.

ولم تكشف الشركة عما إذا كان قلم ”S Pen“ الخاص، سيحتوي على تقنية ”Bluetooth“، لذا علينا الانتظار، لأن العملاق الكوري الجنوبي ستكشف عن الكثير من التفاصيل خلال حدث 11 أغسطس.

وأضاف روه أن ”الجيل الثالث من الأجهزة القابلة للطي، سيفتح إمكانات جديدة مذهلة لتعدد المهام وتعزيز المتانة، ففي حديثه عن هاتف ”Galaxy Z Flip 3″، قال إن الهاتف سوف يتمتع بأسلوب أكثر دقة، مزود بمواد أكثر متانة وقوة“.

ولا يقتصر الأمر على الأجهزة فحسب، بل تركز سامسونغ أيضا على البرامج لتحسين تجربة المستخدم، حيث يقول روه، إن الشركة عملت مع غوغل لإثراء النظم البيئية القابلة للطي بالتطبيقات والخدمات الشائعة.

على صعيد آخر، أكدت سامسونغ، أن هاتفي ”Galaxy Z Fold 3″، و ”Z Flip 3“ القابل للطي، سيحصلان على شهادة ”IPx8“ لمقاومة الماء، ويعني ذلك أنه سيظل قابلا للعمل حتى لو غمر في مياه أعمق من متر واحد.

وإنه لأمر مثير للإعجاب، أن سامسونغ تمكنت من جعل الأجهزة القابلة للطي، مقاومة للماء في مثل هذا الوقت القصير، ومع ذلك، لا تزال مقاومة الغبار مفقودة. ومن المحتمل أن يمر عام آخر أو عامان قبل أن تتمكن سامسونغ من القيام بشيء حيال ذلك.

وفي حدث ”Galaxy Unpacked“ المقرر عقده في 11 أغسطس، من المتوقع أن تطلق شركة سامسونغ هاتفي ”Galaxy Z Fold 3″، و ”Galaxy Z Flip 3″، وسلسلة ”Galaxy Watch 4″، وسماعات ”Galaxy Buds 2″، وقلم ”S Pen“.

ومن المتوقع أيضا، أن تكون الهواتف القابلة للطي القادمة، أرخص بحوالي 200 دولار من سابقتها، حيث تتطلع الشركة إلى جعلها في متناول الجميع.