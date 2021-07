Citizen يدفع لك مقابل البث المباشر لمسرح الجريمة

دبي - يزن راشد - يدفع Citizen، التطبيق المخصص لتزويد المستخدمين بإخطارات حول حالات الطوارئ ومسرح الجريمة في منطقتهم، للناس مقابل البث المباشر لمسرح الجريمة وحالات الطوارئ.

وتقوم الشركة بالدفع لأعضاء الفريق الميداني عبر قوائم الوظائف عبر الإنترنت، حيث تقدم للمتقدمين ما بين 200 إلى 250 دولار في اليوم إذا كان بإمكانهم تتبع الأحداث وبثها في منطقتهم المحلية.

ويمكن أن تتراوح هذه الأحداث من طفل تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين إلى حريق منزل وأي شيء آخر، حيث يتوقع من الأعضاء مقابلة الشهود ومسؤولي الشرطة.

وبحسب التطبيق، فإنك بحاجة إلى أن تكون سريعًا جدًا من حيث البث المباشر خلال اللحظات التي تقدم قيمة للمستخدمين وتدعم مهمة التطبيق، بالإضافة إلى القدرة على تحديد ودمج المقابلات المساهمة في البث المباشر.

وتم رصد قوائم الوظائف لأول مرة بواسطة New York Post. ولكن تم تداول تقارير عن قنوات Citizen المدفوعة لفترة من الوقت.

وذكرت صحيفة ديلي دوت في شهر يونيو أن رجلاً يدعى لاندون شوهد بشكل متكرر وهو يبث مباشرة من مسارح الجريمة في لوس أنجلوس.

وأكد تطبيق Citizen أن لاندون عضوًا في فريقه الميداني المدفوع.

كما قال متحدث باسم الشركة: لدى Citizen فرقًا في بعض المدن حيث يتوفر التطبيق لإظهار كيفية عمل المنصة ونمذجة ممارسات البث المسؤولة في المواقف التي تتكشف فيها الأحداث في الوقت الفعلي.

ولدى Citizen نحو 12 عضو في الفريق الميداني ليس من الواضح مكان تواجدهم. ولكن قوائم الوظائف تذكر العمل في لوس أنجلوس (نوبات 10 ساعات مقابل 250 دولار في اليوم) وفي مدينة نيويورك (نوبات 8 ساعات مقابل 200 دولار في اليوم).

اقرأ أيضًا: فيس بوك تجلب البث المباشر إلى الواقع الافتراضي

الدفع مقابل البث المباشر لمسرح الجريمة

قالت الشركة إن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة هؤلاء الأفراد يشكل أقل من 1 في المئة من المحتوى عبر Citizen.

ويصف Citizen، الذي تم إطلاقه في الأصل عام 2016 باسم Vigilante، نفسه بأنه شبكة أمان شخصية. ويقوم بإنشاء تنبيهات تستند إلى الموقع للمستخدمين عن طريق مسح اتصالات الشرطة وتجميع تقارير المستخدم. ويخبر المستخدمين بعدم الاقتراب من مسرح الجريمة أو التدخل في حادثة أو إعاقة الشرطة.

وتعرضت الشركة لانتقادات متكررة لتشجيعها العدالة الجماهيرية. وقدم الرئيس التنفيذي لشركة Citizen في شهر مايو من هذا العام مكافأة قدرها 30 ألف دولار للمستخدمين إذا تمكنوا من العثور على رجل متهم ببدء حريق هائل.

وتمت مشاركة اسم الرجل وصورته في بث مباشر رسمي عبر التطبيق. وجرى تشجيع المشاهدين على تعقبه وتقديمه للعدالة. ولكن تم اتهام الشخص خطأً، وتم تبرئته لاحقًا من قبل الشرطة، التي NEW: Sheriff’s deputies found and briefly detained this man, Devin Hilton, around midnight, according to Lt. Jim Braden. They did *not* have evidence to charge him with a crime and let him go.



Braden calls the actions by Citizen app potentially “disastrous.” #PalisadesFire https://t.co/LElG12kKSz — Kate Cagle (@KateCagle) May 16, 2021 إن تصرفات Citizen قد تكون كارثية.

ويبدو أن الشركة مصممة على أن تكون أكثر من مجرد متفرج سلبي أو مصدر معلومات. حيث كانت Citizen تختبر في شهر مايو قوتها الأمنية الخاصة. وتنشر Few things make you feel like you live in a bleak dystopian reality like a Citizen App patrol car that looks like a cop car.



Spotted by ⁦@magggggiiieeeee⁩ on the 10. pic.twitter.com/B7ppqymXSd — brandon wenerd (@brandonwenerd) May 19, 2021 تحمل علامة Citizen تستجيب لطلبات المستخدمين.

وقالت الشركة إن هذا كان جزء من برنامج تجريبي مدته 30 يومًا انتهى منذ ذلك الحين وليس لديها خطط لإطلاقه.

اقرأ أيضًا: Facebook Gaming.. كيفية إرسال الإشعارات إلى حساب فيسبوك