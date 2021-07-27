تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم رسمياً أول منتج لشركة Nothing في سماعة Nothing ear (1) اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء، وتنطلق في 31 من يوليو بسعر 99 دولار.

تتميز سماعة Nothing ear (1) بتصميم شفاف غير تقليدي للسماعة وأيضاً في حافظة الشحن، حيث صممت السماعة وحافظة الشحن من البلاستيك الشفاف، الذي يكشف عن تكوينات السماعة والحافظة.

وتتميز كل جهة من السماعة بوزن 4.7 جرام، مع غرفة 0.34cc تضم محرك ديناميكي بحجم 11.6مم، كما تأتي السماعة بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، مع برامج الترميز SBC و AAC.

أيضاً تأتي كل جهة من السماعة بميزة التحكم باللمس في تشغيل وضبط الصوتيات، وأيضاً التحكم في أنماط إلغاء الضوضاء النشطة.

ويمكن للسماعة اللاسلكية أن تدعم الإقتران بأجهزة الأندوريد أو iOS مع تطبيق مصاحب لسماعة Nothing ear (1)، ويمكن للتطبيق أن يدعم المستخدم في التحكم في مهام اللمس والإيماءات، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومضخم الصوتيات كما يدعم تحديث برمجيات السماعة.

كما تأتي ميزة إلغاء الضوضاء باثنان من المستويات في سماعة ear (1)، مع نمط شفافية يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله، كما يمكن إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة للحصول على عمر أطول من بطارية السماعة.

ويمكن للبطارية أن تدعم عمر شحن 4 ساعات من التشغيل مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تأتي بعمر شحن 5.7 ساعة مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، أيضاً يمكن للسماعة اللاسلكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 34 ساعة مع الحافظة.

أيضاً تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C أو الشحن اللاسلكي بمعايير Qi، وتتوفر السماعة اللاسلكية في 31 من يوليو بسعر 99 دولار أو 99 يورو، على أن تنطلق في عدد 45 دولة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة والهند، كما تنطلق في أسواق أخرى بدءاً من 17 من أغسطس.

المصدر

اعلان





