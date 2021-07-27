تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف ZTE Axon 30 5G بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE اليوم رسمياً عن هاتف ZTE Axon 30 5G الذي ينطلق بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة، مع معالج Snapdragon 870، وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

يتميز هاتف Axon 30 5G بشاشة AMOLED بعمق 10 بت وحجم 6.92 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FHD بلس.

وتأتي الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تم إعادة ترتيب البيكسل في جزء الشاشة الخاص بالكاميرة بشكل كامل، حيث ضاعفت ZTE عدد البيكسل في كل إنش، مع تعزيز الشفافية في الشاشة، كما تم تعزيز كثافة العرض إلى 400 بيكسل لكل إنش.

أيضاً تضم الشاشة عدد 7 من الطبقات المميزة بمستوى مرتفع من الشفافية، مع شريحة UDC Pro الجديدة، وترتيب ACE، حيث تؤكد ZTE على أن التصميم الجديد يدعم جذب كم أكبر من الإضاءة للمستشعر لتحسين جودة ووضوح الصور، كما تدعم الكاميرة دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.24um لتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً يأتي هاتف Axon 30 بمستشعر Sony IMX682 رئيسي في الجهة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، مع عدسات لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يضم ZTE Axon 30 5G بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة MyOS 11، ونظام تشغيل Android 11.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأسود، على أن ينطلق في السوق الصيني بسعر يبدأ من 338 دولار، ويبدأ البيع في 3 من أغسطس.

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