تكنولوجيا: LG تطلق سماعات Tone Free FP9 وFP5 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة LG مؤخراً اثنان من الإصدارات لسلسلة سماعات Tone Free اللاسلكية، حيث قدمت سماعتي FP9 وFP5 بميزة إلغاء الضوضاء، وميزة تعقيم UV الذاتي.

تتميز الإصدارات الجديدة من سماعات Tone Free اللاسلكية بتصميم أقصر لساق السماعة، كما تقدم LG السماعات بتعزيز لميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي تأتي بثلاثة من الأنماط المختلفة، كما تدعم السماعات معايير IPX4 لمقاومة التعرق والأتربة.

ومن المقرر أن تدعم السماعات معايير Meridian Audio في ضبط الصوت المكاني لدعم المستخدم بتجربة صوتية متعددة الإتجاهات، كما تقدم LG ترقية في برمجيات السماعات بعنوان”3D Sound Stage”، والتي تدعم تعزيز الصوتيات لتجربة غامرة.

أيضاً تأتي كل جهه من سماعات الأذن بعدد 3 من الميكروفونات، كما تأتي سلسلة FP بنمط Whispering جديد يرتكز على الجهة اليمنى من السماعة، ويعمل على دعم المستخدم كميكروفون عن طريق الإمساك بالسماعة بالقرب من الفم بشكل خاص في المحيط الذي لا يمكن للمستخدم فيه التحدث بصوت مرتفع مثل المكتبة أو وسائل المواصلات.

وتأتي سماعة Tone Free FP9 بحافظة شحن تدعم ميزة التعقيم الذاتي، بنفس الفكرة المقدمة في إصدار الشركة السابق من السلسلة Tone Free FP8، حيث يمكن للحافظة أن تمنع تكاثر البتكتريا بنسبة 99.9٪ على السطح بعد شحن السماعة لفترة 5 دقائق.

كما تعمل سماعة FP9 كمحول لاسلكي للصوتيات عن طريق إتصال حافظة الشحن بأجهزة الحاسب، بهدف دعم المستخدم بتجربة إستماع بزمن إستجابة أقل.

وتدعم سماعة LG Tone Free FP9 عمر شحن يصل إلى 24 ساعة، بينما تدعم السماعة منفصلة عمر شحن 10 ساعات مع إغلاق ميزة إلغاء الضوضاء، وتأتي سماعة FP5 بعمر شحن 22 ساعة، أو 8 ساعات للسماعات بدون الحافظة.

يذكر أن LG لم تكشف عن أسعار LG Tone Free FP9 أو LG Tone Free FP5، كما لم توضح موعد لبدء البيع.

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