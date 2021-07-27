بالفيديو: مبرمج عراقي يؤسس منصة تواصل اجتماعي تنافس فيسبوك وتويتر.. هل من يتبنى مشروعه؟

كموقع مشابه لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، اسس هذا الشاب المبرمج منصة عراقية سماها فري وورلد. يسعى من خلالها لاستقطاب مستخدمي تلك الوسائل وحثهم على التسجيل فيها، لتكون اول منصة محلية تحتوي على العديد من المميزات المنافسة للاجنبية.الحصول على الدعم الحكومي من قبل وزارة الاتصالات وغيرها امر يسعى اليه محمد، لما للموقع من فائدة لكلا الطرفين. وذلك عبر سيطرة الجهات المعنية على تفصيلات عدة ابرزها المعلومات الشخصية والابتزاز الالكتروني والتهديد الذي بات منتشرا في الاونة الاخيرة.

ورغم عدم انطلاق الموقع بشكل رسمي الى الان، الا ان مئات الالاف من المستخدمين قد زاروا المنصة واسسوا حسابات شخصية من دول عدة، على رأسها العراق وعدد من الدول العربية والاجنبية ابرزها الولايات المتحدة.