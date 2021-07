ويندوز 11 يقدم مستوى مرتفع من البساطة والاهتمام بالتفاصيل

دبي - يزن راشد - طرحت مايكروسوفت النسخة التجريبية الأولى من ويندوز 11 منذ عدة أسابيع. وقد تم اكتشاف عدد من التغييرات والمميزات التي لم تعلن عنها الشركة بشكل مباشر بعد ذلك. ولا شك أن الإصدار الجديد من ويندوز يقدم تغييرات كان المستخدمين يتطلعون إليها.

والتغييرات الجديدة هي على الأغلب شكلية، حيث تم تغيير مكان قائمة إبدأ إلى جانب توفير أوضاع جديدة لشكل النظام. وبين كل هذه التغييرات يظهر لنا مدى اهتمام مايكروسوفت بالتفاصيل الصغيرة أيضًا.

الاهتمام بالتفاصيل في ويندوز 11

وتظهر تلك التفاصيل في نواحي كثيرة من النظام، وتعكس تغييرات كبيرة في نهج التصميم وأساسياته. يمكن ملاحظة تغييرات على تفاصيل التصميم في نواحي بسيطة جدًا من النظام، مثل خانات الاختيار “Checkboxes” التي باتت تعرض مؤثرات جديدة عند التعامل معها.

وتظهر مؤثرات جديدة وبسيطة عند التعامل مع مستوى الإضاءة ومحاولة ضبطه. تظهر هذه المؤثرات -وبالرغم من بساطتها- مدى اهتمام مايكروسوفت بالجانب الفني في ويندوز 11.

ويعكس هذا الاهتمام بالتفاصيل في ويندوز 11 شعورً بأن النظام جديد كليًا، بالرغم من أن التغييرات بين ويندوز 10 وويندوز 11 -حسبما نعرف- ليست ضخمة، وهي في واقع الحال تغييرات شكلية في أغلبها، لذلك فمن الطبيعي أن تعطي مايكروسوفت كل هذا الاهتمام.

البساطة في تصميم النظام

وصرّح فريق التصميم في مايكروسوفت حول هذا الأمر، وأوضحوا أن هذه المؤثرات تعتمد على “الهدوء”، لأنه أمر يحتاج له الجميع في عالمنا حاليًا.

وقد اهتمت مايكروسوفت بشكل رئيسي بتطوير قائمة إبدًا الشهيرة، وذلك نزولًا لرغبة المستخدمين منذ سنوات طويلة لإعادة تصميم تلك القائمة الأيقونية لتقدم تجربة استخدام أكثر فعالية وأقل إزعاجًا.

وبالفعل فإعادة التصميم قائمة إبدأ كانت موفقة. وتقدم الواجهة الآن وصولًا أسرع لأهم التطبيقات مع وضع القائمة في المنتصف تمامًا مثل شريط المهام.

ولم تهتم مايكروسوفت فقط بالمستخدمين الحاليين للنظام، بل المستخدمين الجدد أيضًا. تم ذلك من خلال تحسين تجربة الاستخدام للمرة الأولى والتي يشار إليها بـOOBE – Out Of the Box Experience.

وبالعودة للتصميم، يظهر لنا بوضوح أن نهج تصميم النظام الجديد سيعتمد على الحواف المستديرة للنوافذ والتطبيقات.

وبجانب ذلك، يعتمد النظام على نسخة محدثة من خط Segoe UI Variable، وقد تعاونت مايكروسوفت مع استوديو تصميم متخصص لتصميم خلفيات ويندوز 11 الجديدة، وهو استوديو Six N Five.

ولعل أمور مثل التصميم والشكل هي أمور ليست معممة، وكل إنسان يراها بشكل مختلف طبقًا لذوقه. لكن نظام ويندوز الجديد قد قدّم تعديلات مميزة، كبيرةً كانت أو صغيرة، على الشكل والتصميم.

