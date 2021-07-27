روبلوكس .. لعبة ومنصة اجتماعية ومكان لإقامة الاحتفالات

دبي - يزن راشد - تعد روبلوكس واحدة من أكبر المنصات في الوقت الحالي. وتجمع هذه المنصة عددًا كبيرًا من اللاعبين وصناع الألعاب في آن واحد، وهو ما جعلها تختلف عن باقي الألعاب التعاونية والتفاعلية.

وقد تم طرح روبلوكس في البورصة. وحققت نجاح بالغ لدرجة أن قيمتها قد تعدت كلًا من EA و Take-Two مجتمعين مباشرةً عند الطرح، وهي الشركات المطورة لسلاسل ألعاب GTA و FIFA على الترتيب.

ويستخدم المنصة أكثر من 40 مليون لاعب يوميًا. ولا شك أن جائحة فيروس كورونا قد ساهمت بشكل كبير في هذا النمو الضخم. إذ ارتفع عدد اللاعبين النشطين بنسبة 85 في المئة في 2020 مقارنة بالعام السابق 2019.

روبلوكس أقدم مما تتوقع

منصة روبلوكس، التي يصح وصفها بأنها لعبة أو تطبيق، متاحة منذ 2006. أي أن هذه المنصة قد تم إطلاقها قبل متجر آب ستور من شركة آبل بعامين كاملين.

وتقدم Roblox تجربة مغايرة في عالم الألعاب، حيث أنها ليست لعبة، ولا تضم ألعاب ثابتة، بل هي تقدم تجارب لعب مختلفة لمستخدميها. ولكن بالنظر إلى أن المنصة مبنية على التجارب التي يمكن للإنسان الحصول عليها فإنها تقدم المزيد.

ويمكن لمستخدم المنصة أن يحضر حفلات أو أن يزور مكان تم إعادة تصميمه داخل المنصة مثل Starcourt Mall من مسلسل Stranger Things.

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هل روبلوكس شبكة اجتماعية

تلك المنصة المغايرة تضم داخلها ألعاب مختلفة يمكن للمستخدم أن يلعبها. وتضم أيضًا تجارب مختلفة مثل ما سبق ذكره. ويتم وصف المنصة بأنها المكان الذي يخرج البشر إليه ويتجمعون فيه افتراضيًا.

ولعل الفئة الأكبر من مستخدمي Roblox هم الأطفال، وطبقًا لإحصائية فإن نصف أطفال الولايات المتحدة الأقل من 16 عام يلعبون أو لعبوا روبلوكس.

وتصل نسبة اللاعبين الأقل سنًا من 13 عامًا إلى 50 في المئة من إجمالي اللاعبين، و30 في المئة من اللاعبين أكبر من 17. ولعل تلك الفئات العمرية تصدر انبطاعًا بأن روبلوكس هي لعبة أطفال فقط.

ويمكن من خلال Roblox أن يقيم اللاعب حفل عيد ميلاد على سبيل المثال، أو حفل خاص، وذلك من خلال تجمع شخصيات اللاعبين الافتراضية داخل منصة روبلوكس.

الفرق بين روبلوكس وفورتنايت وماين كرافت

تشتهر ألعاب مثل فورتنايت وماين كرافت بتقديمها لتجارب اجتماعية بداخلها. لعبة فورتنايت على سبيل المثال كانت تنظم حفلات لمطربين مشهورين داخل اللعبة.

ولكن روبلوكس تختلف، حيث إنها تتيح تجربة مختلفة في كل مرة. ومن ناحية أخرى، تقدم الألعاب تجارب ثابتة تظل قريبة لأصلها مهما تم إجراء تغييرات عليها.

ومن أبرز الفعاليات في Roblox كان حفل مغني الراب Lil Nas X، صاحب أغنية Old Town Road الشهيرة. وقد المطرب لما يصل إلى 10 دقائق داخل اللعبة، وتمكن اللاعبون من الحضور والمشاهدة.

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مما تتكون اللعبة

تتكون اللعبة – أو المنصة – من مجموعة من العوالم الافتراضية المختلفة. التي تتكون من أراضي متغيرة وشخصيات مختلفة وحرية كبيرة في اختيار كل تفاصيل اللعب.

وفي الأساس Roblox هي منصة للعب، لذلك يجد المستخدم عشرات الألعاب التي يمكنه أن يبدأ لعبها. ومن أبرزهم Piggy، وهي لعبة رعب من منظور الشخص الخارجي.

وتوجد كمية ضخمة من الألعاب داخل Roblox. ولكن هذه الألعاب تظل محدودة بكونها ألعاب مصغرة نوعًا ما، مع تقديمها لتجربة ترفيهية متكاملة من ناحية أخرى.

من يطور هذه الألعاب

يتم تطوير هذه الألعاب من طرف مستخدمي روبلوكس أنفسهم. وتوفر المنصة أدوات تطوير مجانية مع شروحات مكثفة لكيفية إنشاء وتصميم الألعاب.

ويمكن لمطوري الألعاب أن يحققوا منها الأرباح. وصرحت المنصة سابقًا أن 1250 مطور عبر المنصة قد حققوا 10 آلاف دولار أمريكي في 2020، و 300 منهم قد حققوا ما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي إجمالًا.