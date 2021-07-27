أهم لغات البرمجة التي تستحق الدراسة في 2021

دبي - يزن راشد - تعد البرمجة واحدة من أهم مجالات العمل على الإطلاق. كما أن مجال البرمجة هو من المجالات المهنية التي تحقق نمو مستمر، إلى جانب أن وظيفة المبرمج هي وظيفة مطلوبة دائمًا، ولهذا نتحدث اليوم عن أهم لغات البرمجة لعام 2021.

ويمكن لأي شخص في الوقت الحالي أن يتعلم البرمجة، نظرًا لكثرة المصادر المجانية. ووظيفة المبرمج هي واحدة من الوظائف ذات الرواتب المرتفعة والوضع الاجتماعي المميز.

ويزداد الاهتمام بالبرمجة ولغاتها نظرًا لأن كل شيء قد أصبح رقميًا. وتساهم البرمجيات في إدارة عمليات كثيرة تحيط بنا يوميًا، ويمكن وصف هذا المجال بأنه مجال المستقبل، ويستحق الاستثمار في تعلمه.

اقرأ أيضًا: Sphero indi .. روبوت لتعليم الأطفال البرمجة

أهم لغات البرمجة في 2021

اختيار لغة البرمجة المناسبة هو أمر صعب، نظرًا لأن لغات البرمجة تختلف في وظائفها. ولعل المقياس الأهم في تحديد لغة البرمجة المناسبة للتعلم والدراسة هو مجال البرمجيات الذي يستهدف الشخص العمل فيه.

وتختلف لغات البرمجة من حسب المنتج النهائي الممكن الوصول إليه عن طريقها. هناك لغات برمجة مخصصة لتطوير مواقع الويب، أخرى مخصصة لتطوير تطبيقات الويندوز، وأخرى مخصصة لتطبيقات الأندرويد، والمزيد.

1- لغة جافا سكريبت

تعتبر لغة جافا سكريبت واحدة من أهم لغات البرمجة عالميًا، وهي اللغة الأكثر انتشارًا. يمكن استخدامها في تطوير تطبيقات الويب بشكل متوافق مع جميع المتصفحات.

وتستخدم مواقع ضخمة مثل فيسبوك، يوتيوب وجوجل هذه اللغة، كما أن لهذه اللغة استخداماتها في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الألعاب.

2- من أبرز لغات البرمجة: لغة بايثون

لغة بايثون هي لغة برمجة معاصرة وذات انتشار واسع، كما أنها محبوبة نظرًا لأنه تقدم مكتبات برمجية وأدوات مختلفة يمكن للمطور أن يعتمد عليها ويزيد من انتاجيته.

وتتميز اللغة أيضًا بقدرتها المميزة على معالجة البيانات خصوصًا عندما تأتي في كميات كبيرة. وهي تستخدم في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستخدامات التقليدية مثل تطوير النظم الخلفية والتطبيقات.

3- لغة Go

هي لغة برمجة سهلة ومميزة من تطوير شركة جوجل، وتتميز هذه اللغة بسهولة تعلمها، وتستخدم في تقنيات تعلم الآلة وبرمجة التطبيقات والشبكات، ويوصى بتعلمها كلغة برمجة جانبية بجانب واحدة من اللغات السابقة.

اقرأ أيضًا: لماذا تعتبر لغة Python ضرورية وكيف تتعلمها؟

4- لغة جافا

واحدة من أقدم لغات البرمجة وأعرقها. بالرغم من قدم لغة جافا إلا أنها لازالت مطلوبة بشدة حتى في عام 2021 وتحتل المركز الثاني كأكثر لغة برمجة شعبية. تستخدم لغة جافا في تطبيقات أندرويد، تطبيقات ويندوز وتطبيقات سطح المكتب بشكل عام، والمزيد.

يمكن للغات JavaScript وPython حل محل لغة جافا بسهولة، لكن تعلمها لازال أساسي نظرًا للحاجة لها في تطبيق بعض التقنيات.

5- لغة كوتلين

لغة برمجة كوتلين هي لغة البرمجة الأساسية في تطوير تطبيقات أندرويد، وهنا تكمن أهميتها، حيث تستمدها من أهمية نظام أندرويد وانتشاره.

وقد تزايد استخدام لغة كوتلين بشكل بالغ في السنوات السابقة، خصوصًا لاستخداماتها في تقنيات التخزين السحابي وعلوم البيانات، وبالرغم من أنها اللغة الأساسية لنظام أندرويد إلا أن تطبيقات الأخير لازالت قابلة للبرمجة باستخدام جافا وغيرها.