ما هو جهاز الألعاب Steam Deck؟ وهل يستحق الشراء؟

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة ڤالڤ المتخصصة في تطوير الألعاب ومالكة متجر ستيم عن جهاز Steam Deck. ويأتي الجهاز كمنافس رئيسي لأجهزة الألعاب الحالية مع مزيج جديد من المميزات والخصائص.

ويعتبر Steam Deck جهاز حاسب شخصي محمول، حيث لا يختلف الجهاز من حيث العتاد الداخلي عن الحواسيب التقليدية. ويظهر بوضوح مدى تأثره بجهاز الألعاب نينتيندو سويتش، والذي يأتي كمنافس مباشر له.

وتظهر المنافسة بين الجهازين بوضوح في موعد الكشف الرسمي. حيث كشفت ڤالڤ عن جهازها بعد الكشف عن نسخة OLED من سويتش بفترة قصيرة.

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مواصفات جهاز الألعاب Steam Deck

يأتي الجهاز مع مواصفات داخلية مرتفعة تتلائم مع كونه جهاز ألعاب. يعتمد الجهاز على معالج مركزي من AMD بمعمارية Zen 2 ومعالج رسومي من نفس الشركة بمعمارية RDNA 2.

وهذه المعماريات هي الأحدث من AMD. وليس غريبًا على ڤالڤ أن تتعاون مع AMD نظرًا لأن الأخيرة تزود أجهزة الجيل الحالي PS5 وإكس بوكس سيريس X وS بالمعالجات الرسومية والمركزية.

ويأتي الجهاز مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. إلى جانب ذلك، يدعم الجهاز كلًا من البلوتوث والواي-فاي بشكل طبيعي.

ويقدم الجهاز وحدة تحكم مدمجة، وهي فكرته الأساسية. كما يعتمد على شاشة بقياس 7 إنش ودقة 1280*800 بيكسل. ويقدم Steam Deck عمر بطارية يصل إلى ثمان ساعات.

النظام والتوافق في Steam Deck

يعتمد الجهاز على نظام تشغيل SteamOS المفتوح، وهو نظام تشغيل مبني على نواة لينكس من تطوير ڤالڤ.

ونظام SteamOS هو النظام الذي تعتمد عليه ڤالڤ في أجهزتها المنزلية الأخرى. لكن يأتي النظام لجهاز Steam Deck مع تعديلات تناسب حجم شاشته.

ونظرًا لأن الجهاز هو حاسب شخصي أولًا وأخيرًا فسيمكن للمستخدم أن يقوم بتنصيب ويندوز عليه. الجهاز لن يكون محصورًا على متجر ستيم، بل سيدعم متاجر الألعاب الأخرى مثل Epic، وسيدعم خدمة Xbox Game Pass كذلك.

ويدعم الجهاز كلًا من الفأرة ولوحة المفاتيح، ويدعم التوصيل بشاشة خارجية ليتحول من حاسب محمول لحاسب متكامل.

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سعر وموعد توفر Steam Deck

تسعير جهاز ستيم ديك مرتفع مقارنةً بالمنافسين. يأتي الجهاز بسعر 399 دولار أمريكي لإصدار 64 جيجابايت، وهي ذاكرة من نوع eMMC المنخفض.

ويأتي الإصدار الأعلى بسعر 529 دولار أمريكي، مع ذاكرة 265 جيجابايت من نوع SSD. الإصدار الأعلى من الجهاز سيأتي بسعر 649 دولار أمريكي، مع ذاكرة 512 جيجابايت SSD. ويتميز الجهاز بدعمه لبطاقات microSD لتوسيع المساحة.

وسيبدأ توفر الجهاز في ديسمبر المقبل. ومن المعتاد أن تتوفر أجهزة الألعاب في موسم عطلات نهاية العام.